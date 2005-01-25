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Постер фильма Зеркальная маска
6.7
Киноафиша Фильмы Зеркальная маска
6.7

Зеркальная маска

, 2005
MirrorMask
США, Великобритания / драма, семейный, приключения / 18+
Постер фильма Зеркальная маска
6.7

О фильме

Пятнадцатилетняя Хелена из семьи циркачей частенько мечтает о том, чтобы вырваться из этого окружения и зажить нормальной жизнью. После очередной ссоры с родителями, которые строят насчет ее будущего свои собственные планы, мать Хелены тяжко заболевает, и девочка винит в этом себя.

В канун серьезной операции, которую должны сделать матери, Хелене снится сон о странном мире, в котором обитают две королевы, причудливые создания и жители в масках. Однако не все ладно в этой стране — белая королева тоже серьезно болеет, и спасти ее может лишь Зеркальная Маска, которую и придется найти девушке. Со временем главная героиня начинает сомневаться в том, что на самом деле спит…

В ролях

Стефани Леонидас
Anti-Helena
Джейсон Бэрри
Джейсон Бэрри
Valentine
Роб Брайдон
Роб Брайдон
Премьер-министр
Джина МакКи
Джина МакКи
Queen of Shadows
Дора Брайан
Aunt Nan
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Librarian
Энди Хэмилтон
Small Hairy
Simon Harvey
Sphinx
Ленни Генри
Ленни Генри
Cops 1-4
Robert Llewellyn
Gryphon
Simon Harvey
Sphinx
Режиссер Дэйв МакКин
Сценарист Нил Гейман, Дэйв МакКин
Композитор Iain Ballamy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 6 августа 2005
Премьера в мире 25 января 2005
Дата выхода
25 января 2005 Россия 12+
1 июля 2005 Великобритания
25 января 2005 Казахстан
25 января 2005 США
25 января 2005 Украина
3 октября 2006 Франция
25 ноября 2005 Швеция
MPAA PG
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $866 999
Производство Destination Films, The Jim Henson Company
Другие названия
Mirrormask, A Máscara de Cristal, Carobna maska, La máscara de cristal, La máscara de los sueños, Lustrzana maska, Máscara da Ilusão, Maska odraza, MirrorMask - Peilinaamio, Tükörálarc, Μάσκα από καθρέφτη, Дзеркальна маска, Зеркальная маска, Огледалната маска, ミラーマスク

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

Gryphon [игра в загадки - если у тебя есть, ты не можешь поделиться, если поделился — у тебя этого нет - с Валентином] В чём ответ?
Valentine Это секрет.
Gryphon Да, я знаю, но в чём ответ?
Valentine Это секрет!
[указывает в другую сторону]
Valentine Смотри! Идиот!
Gryphon Где?

Отзывы о фильме

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