Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Возвращение в Сайлент Хилл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Лабиринт Фавна Награды и номинации фильма Лабиринт Фавна

Награды и номинации фильма Лабиринт Фавна 2006

Оскар 2007 Оскар 2007
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше