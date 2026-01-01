Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Лабиринт Фавна
Награды и номинации фильма Лабиринт Фавна
Награды и номинации фильма Лабиринт Фавна 2006
Оскар 2007
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
