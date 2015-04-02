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Лабиринт Фавна
Отзывы о фильме «Лабиринт Фавна»
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Лабиринт Фавна
2006 / Мексика / Испания / США
Трейлер
7.5
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 8.2
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Unicorn
2 апреля 2015, 12:51
Какая жалость, что только сегодня о нём узнала. Теперь ждать ноября :(((
2 апреля 2015, 12:51
0
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
NO KIDS! Фильм хороший, но не для детей. Пытки, жестокие расстрелы, ампутация ноги пилой, омерзительные создания, жаба, у которой выворачивает внутренности. Подождите, пока дети подрастут - и вперёд. Взрослым смотреть рекомендуется!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Vivienne, 06/11/2006 - 14:26:28):
я все жду, жду этот Лабиринт
Смотря что ты ОТ Лабиринта ждёшь...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Sham
2 апреля 2015, 12:51
Находясь все время в одиночестве, разочарованная в реальном мире девочка полностью погружается в свой полный тайн воображаемый мир, населенный сказочными существами.
Гражданину, который выдал в описании фильма такой КОНКРЕТНЫЙ СПОЙЛЕР пламенный превед. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Georgii
2 апреля 2015, 12:51
В общем: СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ
Драма чистой воды.Что-же касается оригинальность фильма как жанра(смесь драмы+немного сказки+немного ужасов)-есть такое,ну и что?Чтобы фильм принес какие-то филосовские мысли,-что нужно потратить полтора часа(о деньгах молчу ваабще) на просмотр гадкой истории с кучей насилия,жестокости,моря кровищи(заметьте,качественной(не краска)),созерцания горы трупов??НЕТ КОНЕЧНО.
Кому смотреть(если решитесь):затрудняюсь ответить
Как смотреть:единственний вариант-в кампании друзей-приколистов(без детей,без дам,не в одиночку)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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e_l_y_a
2 апреля 2015, 12:51
Какой больной назвал этот фильм фэнтази/триллер, когда это психологическая драма. Фильм хороший, тяжелый и больше подходит для просмотра в Доме Кино. Под него и настрой должен быть соответствующий.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Смотря что ты ОТ Лабиринта ждёшь...
Гражданину, который выдал в описании фильма такой КОНКРЕТНЫЙ СПОЙЛЕР пламенный превед. ✊
Драма чистой воды.Что-же касается оригинальность фильма как жанра(смесь драмы+немного сказки+немного ужасов)-есть такое,ну и что?Чтобы фильм принес какие-то филосовские мысли,-что нужно потратить полтора часа(о деньгах молчу ваабще) на просмотр гадкой истории с кучей насилия,жестокости,моря кровищи(заметьте,качественной(не краска)),созерцания горы трупов??НЕТ КОНЕЧНО.
Кому смотреть(если решитесь):затрудняюсь ответить
Как смотреть:единственний вариант-в кампании друзей-приколистов(без детей,без дам,не в одиночку)
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