Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальное. Прямой эфир"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Черепашки ниндзя
Фильмы похожие на Черепашки ниндзя
Teenage Mutant Ninja Turtles / TMNT
Черепашки ниндзя
2007 / США
7.3
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Черепашки ниндзя
Вся информация о мультфильме
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик
2016, США
7.0
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика
2014, США
7.0
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
комедия, боевик, приключения, фантастика
1991, США / Гонконг
6.0
Черепашки-ниндзя
фантастика, комедия, боевик, приключения
1990, США / Гонконг
6.0
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
боевик, приключения, анимация
2023, США
8.0
Эволюция Черепашек-ниндзя
семейный
2022, США
6.0
Тролль: История с хвостом
фэнтези, анимация, семейный
2018, Канада / Норвегия / Китай
5.0
Астробой
фантастика, боевик, анимация
2009, Гонконг / США / Япония
6.0
Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
боевик, приключения, комедия
1993, Гонконг
4.0
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
приключения, анимация, фантастика, комедия, боевик
2015, США
6.0
Клерки 3
комедия
2022, США
7.0
Ангелы Чарли
боевик, комедия
2019, США
6.0
Недетское кино
комедия
2001, США
5.0
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
комедия
2019, США
5.0
Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар
приключения, комедия
2001, США
7.0
Братья Супер Марио в кино
приключения, анимация, комедия
2023, США / Япония
8.0
Ледяной драйв
боевик
2021, США
7.0
Джон Уик 3
боевик
2019, США
7.0
Свадьба Уайлд
комедия
2017, США
5.0
Эмоджи фильм
комедия, анимация
2017, США
6.0
Джон Уик 2
боевик
2016, США
8.0
Флинстоуны: Борцы каменного века
боевик, приключения, анимация
2015, США
5.0
Йоганутые
комедия
2015, США
4.0
Мстители
боевик
2012, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Вопреки слухам: обомлеете, узнав правду о родстве Пушкиных из «Женских историй»
Вот чем Сагаловой насолили остальные Букины, от которых она уже давно отреклась
Приходится сниматься бесплатно: Серебрякову не оставили выбора
Эта советская актриса произвела фурор в Голливуде: у нас никто не считает умницей и красавицей
В «Джентльменах удачи» показали особое тату: говорит о Доценте больше, чем сшитое дело
Тест: в чем выражается ваша любовь?
Еще одна актриса умерла: разбитый горем Певцов сообщил о своей потере
Доярка из Хацапетовки годится избраннику в матери: на них даже смотреть неловко
Гузееву оставили без работы: фрик-невеста из шоу «Давай поженимся!» отличилась
«Снято в студии»: сделано заявление об обмане Пересильд в «Вызове»
Астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака: не стоит им верить
Не прошел испытание славой: куда пропал Горонок из фильма «Все будет хорошо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить