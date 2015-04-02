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Черепашки ниндзя
Отзывы о мультфильме «Черепашки ниндзя»
Teenage Mutant Ninja Turtles / TMNT
Черепашки ниндзя
2007 / США
7.3
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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chiki
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 13/09/2006 - 20:55:51):
и даже забыл что было целых 2 части...
их было 3 части ✊
2 апреля 2015, 12:51
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DFooz
2 апреля 2015, 12:51
Скажу про себя. Мне понравилось. Тем более: мой любимый цвет - зеленый, мое любимое число - 4, в детстве просто обожала этих парней (особенно нравился мне Микеланджело, посмотрев римейк, поняла почему ).
Девушка, у нас абсолютно одинаковые любимые вещи✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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DFooz
2 апреля 2015, 12:51
алее, не ясно, почему все монстры бегают только по одному Нью-Йорку, а не заглядывают и в другие города. Что страшного в этих монстрах, также остаётся загадкой (13 ракет, выпущенных из истребителя, и нет больше этих монстров).
Возьмите любой фильм/комикс/мульт про супергероев и аналогичных вопросов возникнут тысячи. Так что это сразу было понятно.
2 апреля 2015, 12:51
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unKnown
2 апреля 2015, 12:51
Качественно и весело сделанный мультик. Порадовал больше, чем могло быть. "Нет повяяяяязок, анимация фуфлоо..." - фигня. Все на уровне. Нет повязок и не надо - не самая главная часть самолета.
Всем фанатам и просто людям "маст си & маст хэв".
Музыка в фильме понравилась ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Фиби
2 апреля 2015, 12:51
✊ я их обожаю и считаю,что вторая часть должна быть!!!✊ ✊
Фиби на тему Черепашки Ниндзя
2 апреля 2015, 12:51
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Duke
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Belle от 09/04/2007 - 00:19:25
Можно поспорить кто кому проиграл, в принципе лео уложил рафа на лопатки в рукапашке а с оружием раф одолел и то что мечи раскололись так что ничья 1-1 да и по бою лео больше ударов нанёс.
2 апреля 2015, 12:51
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Врангель
2 апреля 2015, 12:51
Как фанат черепашек с многолетним опытом объясняю тем, кто не в теме. Во-первых, сюжет этого фильма основан на оригинальных комиксах Истмэна и Лэрда. Так что притензии по поводу повязок и т.д. излишни. Ребята, сюжет старого мульта и оригинальный сюжет - это абсолютно разные вещи! Никаких Кренгов, Бибопов и Рокстеди там нет и быть не может! Кто их ждал - только обманывал самих себя. Песни из мультфильма тоже быть по определению не могло - разные производители, разные сюжеты, да все разное! Так что ждать ее было по меньшей мере глупо. Понятно, что мы воспитывались только на мультфильме и комиксах от Арчи и такие повороты нам несколько непривычны. Но для всех остальных - это все же воплощение оригинальных персов на экране! По поводу смерти Шреддера. Да, тут имеется в виду именно его смерть во втором фильме, так как эта часть в рабочем варианте заявлена как четвертая, то есть продолжение предыдущих трех фильмов, которые были так же сняты по оригинальному сюжету Истмэна и Лэрда! Надеюсь, максимально все разъяснил.
2 апреля 2015, 12:51
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их было 3 части ✊
Девушка, у нас абсолютно одинаковые любимые вещи✊ ✊
Возьмите любой фильм/комикс/мульт про супергероев и аналогичных вопросов возникнут тысячи. Так что это сразу было понятно.
Всем фанатам и просто людям "маст си & маст хэв".
Музыка в фильме понравилась ✊
Можно поспорить кто кому проиграл, в принципе лео уложил рафа на лопатки в рукапашке а с оружием раф одолел и то что мечи раскололись так что ничья 1-1 да и по бою лео больше ударов нанёс.
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