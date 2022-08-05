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Эволюция Черепашек-ниндзя
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie
Эволюция Черепашек-ниндзя, 2022
2022 / США
Трейлер
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Год выпуска
2022
Премьера онлайн
5 августа 2022
Премьера в мире
5 августа 2022
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Ант Уорд
В ролях
Бен Шварц
Брэндон Майкал Смит
Эрик Бауза
Хэйли Джоэл Осмент
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме
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Alena Abramova
20 мая 2021, 16:31
Это лучший фильм на свете!
Советую всем посмотреть!
Alena Abramova
20 мая 2021, 16:31
😻 😻 😻
Отзывы
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Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Эволюция Черепашек-ниндзя»
Параллельно в разработке находится еще один анимационный фильм о Черепашках-ниндзя – продюсером этого проекта выступает Сет Роген.
Написать
7 июля 2022 13:46
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