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Эволюция Черепашек-ниндзя
Киноафиша Фильмы Эволюция Черепашек-ниндзя
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie

Эволюция Черепашек-ниндзя, 2022

2022 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 5 августа 2022
Премьера в мире 5 августа 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Ант Уорд
В ролях
Бен Шварц
Бен Шварц
Брэндон Майкал Смит
Брэндон Майкал Смит
Эрик Бауза
Эрик Бауза
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alena Abramova 20 мая 2021, 16:31
Это лучший фильм на свете!
Советую всем посмотреть!
Alena Abramova 20 мая 2021, 16:31
😻 😻 😻
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Эволюция Черепашек-ниндзя» Параллельно в разработке находится еще один анимационный фильм о Черепашках-ниндзя – продюсером этого проекта выступает Сет Роген.
Написать
7 июля 2022 13:46
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