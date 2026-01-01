Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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Фильмы в прокате в Калуге
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
8.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Грязные деньги
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Не одна дома 3. Выпускной
Новые приключения Маши, которая вновь противостоит Няне и спасает самый важный вечер года
комедия
2026, Россия
4.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация
2026, Россия
6.0
Билеты
Космическая Машка
11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Пропасть
Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер
2026, Россия
6.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма
2026, США
7.0
Билеты
Шевели перьями
В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
7.0
Билеты
Мандалорец и Грогу
Полнометражные приключения Дина Джарина и его милейшего подопечного
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
7.0
Билеты
Обсессия
Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Момо
Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези
2025, Германия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
6.0
Билеты
Богатыри
Школьник и два бравых витязя из Древней Руси противостоят коварной колдунье
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Леопард и тигренок отправляются к Байкалу на поиски пропавшей нерпы
анимация
2026, Россия
7.0
Билеты
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер
2006, США
8.0
Билеты
Коммерсант
Преуспевающий московский банкир оказывается за решеткой. Пронзительная драма с Александром Петровым
драма, экранизация
2026, Россия
7.0
Билеты
День рождения
Магнат Уиллем Дефо устраивает вечеринку на собственном острове. Напряженная драма о власти, любви и свободе
драма
2025, Греция / Нидерланды / Испания
5.0
Билеты
Привет, медведь!
Маленькие брат и сестра оказываются вовлечены в волшебную игру. Российское фэнтези для всей семьи
семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Обитель зла: Мутация
Девочка с загадочным заболеванием раскрывает страшный секрет своих приемных родителей
ужасы, триллер
2026, США
4.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня
10 июня
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
драма
исторический
комедия
криминал
музыка
приключения
семейный
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
экранизация
Стоимость билетов
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