Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Нолан Норт
Nolan North
Киноафиша
Персоны
Нолан Норт
Нолан Норт
Nolan North
Дата рождения
31 октября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Хейвен, Коннектикут, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Биография Нолана Норта
Родился 31 октября 1970 года. Нью-Хейвен, Коннектикут, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.6
Рик и Морти
(2013)
8.3
Любовь. Смерть. Роботы
(2019)
8.3
Юная Лига Справедливости
(2010)
Фильмография Нолана Норта
6.9
Истерия!
триллер
2024, США
5.3
Tomb Raider: легенда Лары Крофт
боевик, приключения
2024, США
6.4
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях, часть 1
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part One
боевик, приключения, анимация
2024, США
7.6
Скуби-Ду и Крипто
Scooby-Doo! and Krypto, Too!
анимация, боевик, комедия, криминал, детектив, приключения
2023, США
Смотреть трейлер
5.6
Сдвиг
The Shift
фантастика
2023, США
5.9
Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон
семейный, комедия, боевик
2022, США
6.8
Бэтмен и Супермен: Битва Суперсыновей
Batman and Superman: Battle of the Super Sons
боевик, анимация, фантастика
2022, США
6.9
Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
боевик, аниме , фантастика
2021, США/Австралия
Показать еще
Новости о Нолане Норте
Кристиан Слейтер, Аня Чалотра и Джо Манганьелло появятся в спин-оффе «Армии мертвецов» Снайдера
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить