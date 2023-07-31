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Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане"
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Scooby-Doo! and Krypto, Too!
Scooby-Doo! and Krypto, Too!
Scooby-Doo! and Krypto, Too!, 2023
2023 / США
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Жанр:
анимация
боевик
комедия
криминал
детектив
приключения
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Сесилия Аранович
В ролях
П. Дж. Бирн
Грэй Гриффин
Чарльз Халфорд
Мэттью Лиллард
Кейт Микуччи
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Вышел трейлер мультфильма о приключениях Скуби-Ду и пса Супермена
Студия представила трейлер картины, в котором герои объединяются для расследования пропажи Лиги Справедливости.
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31 июля 2023 13:59
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Жанна Дюбарри
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Отзывы
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