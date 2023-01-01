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Черепашки ниндзя Черепашки ниндзя
Киноафиша Фильмы Черепашки ниндзя Черепашки ниндзя, 2007: актеры и роли
Teenage Mutant Ninja Turtles / TMNT Черепашки ниндзя 2007 / США
6.8 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Черепашки ниндзя, 2007: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кевин Манро Кевин Манро Kevin Munroe
В ролях
Джеймс Арнольд Тэйлор James Arnold Taylor Майки Келли Mikey Kelley Митчелл Уитфилд Mitchell Whitfield Нолан Норт Нолан Норт Nolan North Мако Princess Mako of Akishino Сара Мишель Геллар Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Чжан Цзыи Чжан Цзыи Ziyi Zhang Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Кевин Смит Кевин Смит Kevin Smith Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Кевин Майкл Ричардсон Кевин Майкл Ричардсон Kevin Michael Richardson Билли Уэст Billy West Грей ДеЛайзл Grey DeLisle
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