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Черепашки ниндзя
Черепашки ниндзя, 2007: актеры и роли
Teenage Mutant Ninja Turtles / TMNT
Черепашки ниндзя
2007 / США
6.8
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Черепашки ниндзя, 2007: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кевин Манро
Kevin Munroe
В ролях
Джеймс Арнольд Тэйлор
James Arnold Taylor
Майки Келли
Mikey Kelley
Митчелл Уитфилд
Mitchell Whitfield
Нолан Норт
Nolan North
Мако
Princess Mako of Akishino
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Крис Эванс
Chris Evans
Чжан Цзыи
Ziyi Zhang
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Кевин Смит
Kevin Smith
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
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