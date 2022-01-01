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Кевин Манро
Кевин Манро
Kevin Munroe
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Кевин Манро
Kevin Munroe
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Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Кевин Манро
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Фильмография Кевин Манро
Тролль: История с хвостом
фэнтези, анимация, семейный
2018, Канада / Норвегия / Китай
4.0
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
приключения, анимация, фантастика, комедия, боевик
2015, США
6.0
Дилан Дог: Хроники вампиров
мистика, триллер, ужасы
2009, США
6.0
Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения
2007, США
7.0
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