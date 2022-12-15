Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2007

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2007 года

Пираты Карибского моря: На краю света
1 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Трансформеры
2 Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.3
Оцените
300 спартанцев
3 300 спартанцев
приключения, драма, боевик 2007, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Крепкий орешек 4.0
4 Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик 2007, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пророк
5 Пророк
фантастика, триллер, боевик 2007, США
7.9
Оцените
Ультиматум Борна
6 Ультиматум Борна
приключения, триллер, драма, боевик 2007, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бой с тенью 2: Реванш
7 Бой с тенью 2: Реванш
спорт, боевик 2007, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Призрачный гонщик
8 Призрачный гонщик
триллер, боевик, фэнтези 2007, США
7.6
Оцените
Рэмбо IV
9 Рэмбо IV
триллер, боевик, драма 2007, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Стрелок
10 Стрелок
боевик, драма, триллер 2007, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Грайндхаус
11 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
Оцените
Пристрели их
12 Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик 2007, США
7.5
Оцените
Человек-паук: Враг в отражении
13 Человек-паук: Враг в отражении
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.5
Оцените
Такси 4
14 Такси 4
боевик, комедия 2007, Франция
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Слуга государев
15 Слуга государев
боевик, военный, исторический 2007, Россия
7.4
Оцените
Сокровище нации: Книга тайн
16 Сокровище нации: Книга тайн
приключения, боевик 2007, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла 3
17 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Черепашки ниндзя
18 Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения 2007, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Час пик 3
19 Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия 2007, США
7.2
Оцените
Козырные тузы
20 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
Оцените
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
21 Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Код апокалипсиса
22 Код апокалипсиса
криминал, приключения, боевик 2007, Россия
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хитмэн
23 Хитмэн
боевик, криминал, триллер 2007, Франция / США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Во имя короля: история осады подземелья
24 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вторжение
25 Вторжение
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма 2007, США
6.7
Оцените
Стритрейсеры
26 Стритрейсеры
криминал, боевик 2007, Россия
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Чужие против Хищника. Реквием
27 Чужие против Хищника. Реквием
фантастика, ужасы, боевик 2007, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Война динозавров
28 Война динозавров
драма, боевик, фэнтези 2007, Корея / США
5.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Форсаж Да Винчи
29 Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик 2007, Россия / США
1.9
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши