Фильмы
12 обезьян
Награды и номинации фильма 12 обезьян
Награды и номинации фильма 12 обезьян 1995
Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1996
Best Male Performance
Номинант
Берлинале 1996
Золотой берлинский медведь
Номинант
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Номинант
