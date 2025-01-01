Меню
Киноафиша Фильмы 12 обезьян Награды и номинации фильма 12 обезьян

Награды и номинации фильма 12 обезьян 1995

Оскар 1996 Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1996 MTV Movie & TV Awards 1996
Best Male Performance
Номинант
Берлинале 1996 Берлинале 1996
Золотой берлинский медведь
Номинант
 Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Номинант
