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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1995

Рейтинг фильмов 1995 года

Храброе сердце
1 Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма 1995, США
8.6
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Джуманджи
2 Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
8.5
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Семь
3 Семь
мистика, криминал, триллер 1995, США
8.2
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От заката до рассвета
4 От заката до рассвета
боевик, триллер, ужасы 1995, США
8.2
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Быстрый и мертвый
5 Быстрый и мертвый
вестерн 1995, США / Япония
8.1
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Схватка
6 Схватка
драма, криминал 1995, США
7.9
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Смертельная битва
7 Смертельная битва
боевик, фэнтези, фантастика, триллер, приключения 1995, США
7.8
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Плохие парни
8 Плохие парни
триллер, боевик, комедия 1995, США
7.7
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Мертвец
9 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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12 обезьян
10 12 обезьян
фантастика, драма 1995, США
7.5
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Дневник баскетболиста
11 Дневник баскетболиста
биография, спорт, драма 1995, США
7.5
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Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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