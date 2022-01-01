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Мэделин Стоу

Madeleine Stowe
Мэделин Стоу
Мэделин Стоу Madeleine Stowe
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Дата рождения
18 августа 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
172 см
Биография Мэделин Стоу

Фильмография Мэделин Стоу
Рождественская надежда
Рождественская надежда
драма 2009, США
6.0
Пришелец
Пришелец
драма, мистика, фантастика 2001, США
6.0
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