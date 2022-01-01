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Джон Седа
Джон Седа
Jon Seda
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Джон Седа
Jon Seda
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Дата рождения
14 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост
175 см
Биография Джона Седы
Родился 14 октября 1970 года. Манхэттен, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джона Седы
Неудержимый
триллер, боевик
2012, США
7.0
Обсуждению не подлежит
боевик, драма, криминал, спорт
2002, США / Германия
6.0
Горечь любви
криминал, драма, мелодрама
2001, Германия / США
4.0
Селена
драма, биография, мюзикл
1997, США
7.0
12 обезьян
фантастика, драма
1995, США
7.0
Гладиатор
боевик, драма, спорт
1992, США
6.0
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