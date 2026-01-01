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Эфрен Рамирез
Эфрен Рамирез Efren Ramirez
Киноафиша Персоны Эфрен Рамирез

Эфрен Рамирез

Efren Ramirez

Дата рождения
2 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Композитор
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Эфрен Рамирез

Родился 2 октября 1973 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Популярные фильмы

На дне 8.1
На дне (2009)
Адреналин 7.5
Адреналин (2006)
Константин 7.5
Константин (2014)

Фильмография Эфрен Рамирез

Семь кладбищ 5.3
Семь кладбищ Seven Cemeteries
фэнтези, ужасы, триллер 2024, США
Надлежащее правосудие 5.1
Надлежащее правосудие Due Justice
боевик, криминал, драма 2023, США
Базз Лайтер 5.9
Базз Лайтер Lightyear
анимация, приключения, семейный, комедия 2022, США
Смотреть трейлер
Байки на Хэллоуин 6.4
Байки на Хэллоуин Satanic Hispanics
ужасы 2022, США
Смотреть трейлер
ФБР: Самые разыскиваемые преступники 7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал 2020, США
Предприятие «Божий дар» 7.3
Предприятие «Божий дар»
драма 2019, США
Средняя школа: Худшие годы моей жизни 6.1
Средняя школа: Худшие годы моей жизни Middle School: The Worst Years of My Life
комедия 2016, США
Константин 7.5
Константин
драма, боевик, ужасы 2014, США
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