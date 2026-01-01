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Эфрен Рамирез
Efren Ramirez
Киноафиша
Персоны
Эфрен Рамирез
Эфрен Рамирез
Efren Ramirez
Дата рождения
2 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Композитор
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Эфрен Рамирез
Родился 2 октября 1973 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.1
На дне
(2009)
7.5
Адреналин
(2006)
7.5
Константин
(2014)
Фильмография Эфрен Рамирез
5.3
Семь кладбищ
Seven Cemeteries
фэнтези, ужасы, триллер
2024, США
5.1
Надлежащее правосудие
Due Justice
боевик, криминал, драма
2023, США
5.9
Базз Лайтер
Lightyear
анимация, приключения, семейный, комедия
2022, США
Смотреть трейлер
6.4
Байки на Хэллоуин
Satanic Hispanics
ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал
2020, США
7.3
Предприятие «Божий дар»
драма
2019, США
6.1
Средняя школа: Худшие годы моей жизни
Middle School: The Worst Years of My Life
комедия
2016, США
7.5
Константин
драма, боевик, ужасы
2014, США
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