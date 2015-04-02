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Адреналин
Отзывы о фильме «Адреналин»
Crank
Адреналин
2006 / Великобритания / США
Трейлер
8.1
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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mng_girl
2 апреля 2015, 12:51
а мне ужасно понравилось фильм супер смотреть только в кинотеатре перевод крутой я в восторге✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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frog
2 апреля 2015, 12:51
классный фильм, те кто любит экшены и боевики он обязательно понравится.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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NOJ
2 апреля 2015, 12:51
СМОТРИМ, СМОТРИМ, СМОТРИМ, И НЕ КОГО НЕ СЛУШАЕМ.
ГАРАНТИРУЮ !!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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JP
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 03/09/2006 - 15:15:41):
Пишу с коммуникатора, посему буду краток. Фильм отличный, на удивление очень смешной - когда герой делал своё дело перед половиной населения Китая (не подумайте неправильно), у меня ползала аплодировало (ну, вот, уже подумали; лучше бы сходили и посмотрели). Аналогично со сценой со шприцом. В общем, фильм супер, немного даже похож на ранние фильмы с Джеки Чаном (по юмору). Динамика потрясная, после первого часа ощущение как будто прошло минимум полтора.
Что касается смысла... Сезон драм в Голливуде начинается примерно с ноября (у нас ещё позже)... И вообще, как будто в Перевозчике смысла было много.
8/10.
И я так думаю ✊
У меня тоже было ощущение, что фильм идет больше обещанных 90 минут. Честно говоря, я очень удивилась, увидев здесь отрицательные отзывы ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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H_B
2 апреля 2015, 12:51
Фильм из разряда МАСТ СИ, причем именно в кинотеатре :)
Невероятно драйвовый, энергичный и ст...ый фильм :)))))
Мне ОЧЕНЬ понравилось :)))))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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H_B
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение H_B от 09/09/2006 - 23:44:57
Почему то слово С Т Ё Б Н Ы Й ,посчитали матным :))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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SoNiceGirl
2 апреля 2015, 12:51
Дорогие друзья!!!)))
Первый раз пишу здесь своё мнение о фильме, раньше этим не занималась))), но в этот раз считаю своим долгом написать отзыв, потому что этот фильм просто СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!
Прекрасный сюжет, юмор и герой играет просто супер!!!Конечно там всё немного преувеличено, но в этом и суть!!!Вобщем все кто ещё не посмотрел-спешите!!!И не слушайте плохих отзывов-ведь так много людей у которых проблемы с чувством юмора...✊ Все на просмотр фильма, не пожалеете!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Eclipse
2 апреля 2015, 12:51
я не понял помер он или нет?
мне кажеться нет глазами моргал и сердце типа билось
и фильм ништяк!
2 апреля 2015, 12:51
0
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ГАРАНТИРУЮ !!!
Что касается смысла... Сезон драм в Голливуде начинается примерно с ноября (у нас ещё позже)... И вообще, как будто в Перевозчике смысла было много.
8/10.
И я так думаю ✊
У меня тоже было ощущение, что фильм идет больше обещанных 90 минут. Честно говоря, я очень удивилась, увидев здесь отрицательные отзывы ✊
Невероятно драйвовый, энергичный и ст...ый фильм :)))))
Мне ОЧЕНЬ понравилось :)))))))
Почему то слово С Т Ё Б Н Ы Й ,посчитали матным :))))
Первый раз пишу здесь своё мнение о фильме, раньше этим не занималась))), но в этот раз считаю своим долгом написать отзыв, потому что этот фильм просто СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!
Прекрасный сюжет, юмор и герой играет просто супер!!!Конечно там всё немного преувеличено, но в этом и суть!!!Вобщем все кто ещё не посмотрел-спешите!!!И не слушайте плохих отзывов-ведь так много людей у которых проблемы с чувством юмора...✊ Все на просмотр фильма, не пожалеете!!!!!!!!!!!!!!
мне кажеться нет глазами моргал и сердце типа билось
и фильм ништяк!
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