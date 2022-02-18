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Марк Невелдайн
Марк Невелдайн
Mark Neveldine
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Марк Невелдайн
Mark Neveldine
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Дата рождения
11 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Марк Невелдайн
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Фильмография Марк Невелдайн
Парни под прикрытием
боевик, триллер
2022, Пуэрто-Рико / США
3.0
Ватиканские записи
триллер, ужасы
2015, США
6.0
Призрачный гонщик 2
триллер, фэнтези, боевик
2012, США
6.0
Геймер
фантастика, триллер
2009, США
7.0
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал
2009, США
6.0
Адреналин
драма, боевик, триллер
2006, Великобритания / США
8.0
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16 октября 2020 15:06
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