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Марк Невелдайн

Mark Neveldine
Марк Невелдайн
Марк Невелдайн Mark Neveldine
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Дата рождения
11 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Марк Невелдайн

Фильмография Марк Невелдайн
Парни под прикрытием
Парни под прикрытием
боевик, триллер 2022, Пуэрто-Рико / США
3.0
Ватиканские записи
Ватиканские записи
триллер, ужасы 2015, США
6.0
Призрачный гонщик 2
Призрачный гонщик 2
триллер, фэнтези, боевик 2012, США
6.0
Геймер
Геймер
фантастика, триллер 2009, США
7.0
Адреналин 2: Высокое напряжение
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал 2009, США
6.0
Адреналин
Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Мэл Гибсон и Коул Хаузер попадают в круговорот криминальных разборок в трейлере боевика «Парни под прикрытием» Поставил фильм сорежиссер «Адреналина» и «Призрачного гонщика 2».
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18 февраля 2022 14:25
Чарли Уэбер и Виктор Турпин сыграют вместе с Мэлом Гибсоном в триллере «Панама» Поставит ленту режиссер дилогии «Адреналин».
Написать
2 декабря 2020 16:11
Мэл Гибсон снимется в новом экшн-триллере от режиссера «Адреналина» Съемки начнутся уже в декабре. 
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16 октября 2020 15:06
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