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Гленн Хауэртон
Гленн Хауэртон
Glenn Howerton
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Гленн Хауэртон
Glenn Howerton
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Дата рождения
13 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Рост
178 см
Биография Гленна Хауэртона
Родился 13 апреля 1976 года. Япония.
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Фильмография Гленна Хауэртона
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал
2009, США
6.0
Незнакомцы
ужасы, триллер
2007, США
6.0
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