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Кентавр – мифологическое существо с головой и торсом человека и ногами лошади. В разных легендах может выступать как противником человека, так и его другом, часто наставником. Вот эта двойственность трактовок, а также выражение, что автомобиль – это железный конь, наверное, и объясняют название нового российского триллера «Кентавр». Герой Юры Борисова – таксист. Предпочитает работать по ночам, о чем сообщает первому же пассажиру, которого он за минуту…