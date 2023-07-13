Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Баба Яга спасает мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кентавр Кентавр
Киноафиша Фильмы Кентавр Отзывы о фильме «Кентавр»
Кентавр 2023 / Россия
9.0 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Билеты от 50 ₽
Билеты от 50 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Кентавр»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кентавр – мифологическое существо с головой и торсом человека и ногами лошади. В разных легендах может выступать как противником человека, так и его другом, часто наставником. Вот эта двойственность трактовок, а также выражение, что автомобиль – это железный конь, наверное, и объясняют название нового российского триллера «Кентавр». Герой Юры Борисова – таксист. Предпочитает работать по ночам, о чем сообщает первому же пассажиру, которого он за минуту…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
garbuzova.anzhelicka 13 июля 2023, 15:33
Оценка
Сходила и не пожалела. Учащённое сердцебиение,было весь фильм 😄 Благодарю за такой прекрасный фильм ♥
13 июля 2023, 15:33 Ответить
gamingstarwars5 13 июля 2023, 18:24
Оценка
Фильм до последнего держал в напряжении.
Лично мне фильм понравился.
13 июля 2023, 18:24 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2023, 19:02
в ответ на сообщение garbuzova.anzhelicka от 13 июля 2023, 15:33
Добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв!
13 июля 2023, 19:02 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2023, 19:04
в ответ на сообщение gamingstarwars5 от 13 июля 2023, 18:24
Добрый вечер! Спасибо за отзыв! Рады, что вам понравился фильм!😊
13 июля 2023, 19:04 Ответить
mariya_vihr 13 июля 2023, 23:42
Оценка
Отличный сюжет, развитие событий держит в напряжении и не отпускает на протяжении всего фильма. Советую посмотреть.
13 июля 2023, 23:42 Ответить
irina.ch.27052009 14 июля 2023, 11:10
Оценка
фильм просто бомба, нам с подругой очень понравился, советуем 😼
14 июля 2023, 11:10 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 11:25
в ответ на сообщение irina.ch.27052009 от 14 июля 2023, 11:10
Добрый день! Рады, что вам с подругой фильм понравился 😊 Спасибо за отзыв!
14 июля 2023, 11:25 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 11:43
в ответ на сообщение mariya_vihr от 13 июля 2023, 23:42
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
14 июля 2023, 11:43 Ответить
loginova_1947 14 июля 2023, 15:49
Оценка
Посмотрела фильм в первый день выхода на экраны,13 июля.Ждала фильм,очень люблю артиста в главной роли,всегда искренне играет,веришь ему до конца,даже страшно за него иногда,настолько натурален в фильмах.Помню его по фильму "Калашников" и "Мир,дружба,жвачка".Не пожалела,что пошла на фильм "Кентавр",до конца интрига держит в напряжении.На мой взгляд,достойный фильм,даже в чем-то полезный.Рекомендую к просмотру.Но фильм тяжелый,нервы щекочет.
14 июля 2023, 15:49 Ответить
Екатерина Неверова 14 июля 2023, 18:28
Оценка
Достойный фильм! Сюжет не монотонный, на протяжении всего фильма напряжение, интрига. Актёр играет простого, но себе на уме таксиста, поэтому сразу финал фильма предсказать сложно, что отчасти и цепляет. В общем советую к просмотру.
14 июля 2023, 18:28 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 18:43
в ответ на сообщение loginova_1947 от 14 июля 2023, 15:49
Добрый вечер! Рады, что фильм оправдал ваши ожидания! Спасибо за отзыв 😊
14 июля 2023, 18:43 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 18:43
в ответ на сообщение Екатерина Неверова от 14 июля 2023, 18:28
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
14 июля 2023, 18:43 Ответить
Дмитрий Лозинский 14 июля 2023, 23:03
Оценка
Отличный триллер, который держит в напряжении все время. Но будет ли счастливый конец? Узнайте сами, сходив на фильм. Рекомендую
14 июля 2023, 23:03 Ответить
Comon 15 июля 2023, 02:51
Оценка
Для российского кино - очень неплохо, приятные актёры, вообщем несмотря на незамысловатый сюжет - фильм смотрится динамично и с интересом
15 июля 2023, 02:51 Ответить
galinadomareva 15 июля 2023, 09:00
Оценка
Сходила , посмотрела.....и хочу еще раз сходить посмотреть, фильм очень понравился. С огромным удовольствием смотрю фильмы с Юрием Борисовым)
15 июля 2023, 09:00 Ответить
Гордей Сахаров 15 июля 2023, 09:11
Оценка
Этот фильм однозначно рекомендую посмотреть в кино. «Кентавр» выделяется на самом деле увлекательным сюжетом, а ночная атмосфера передана настолько тонко, что во время просмотры ты будто находишься в такси с героями фильма. Поверьте, фильм по любому стоит того, чтобы на него сходить.
15 июля 2023, 09:11 Ответить
hawov 15 июля 2023, 15:16
Оценка
Фильм бомба. Боевик с захватывающими драйвбаями, беспредел корупции. Хоть его нельзя купить по Пушкинской карте, я ни чуть не пожалел за отданную наличку. Но надо подметить что фильм не для слабонервных.
15 июля 2023, 15:16 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:12
в ответ на сообщение Дмитрий Лозинский от 14 июля 2023, 23:03
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
15 июля 2023, 16:12 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:13
в ответ на сообщение Comon от 15 июля 2023, 02:51
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился!
15 июля 2023, 16:13 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:13
в ответ на сообщение galinadomareva от 15 июля 2023, 09:00
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
15 июля 2023, 16:13 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:15
в ответ на сообщение Гордей Сахаров от 15 июля 2023, 09:11
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
15 июля 2023, 16:15 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:16
в ответ на сообщение hawov от 15 июля 2023, 15:16
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Но почему же одна звезда, если фильм вам понравился 🤔
15 июля 2023, 16:16 Ответить
User 15 июля 2023, 18:56
Оценка
Очень понравился. На протяжении всего фильма непонятно было чем все закончится.
15 июля 2023, 18:56 Ответить
Елена Каргина 15 июля 2023, 22:04
Оценка
Фильм очень понравился, долгое время потом ходила под впечатлениями. Интригующий сюжет, отличная игра актёров.
15 июля 2023, 22:04 Ответить
User 16 июля 2023, 01:26
Оценка
фильм очень хорошо держит в напряжении до самой кульминации сюжета, а конец фильма просто поразидельный, догадаться было крайне сложно чем в итоге всё закончится, я остался доволен
16 июля 2023, 01:26 Ответить
Юляшка Самотолкина 16 июля 2023, 10:28
Оценка
лучший фильм что я видела в кино!!!😻
16 июля 2023, 10:28 Ответить
Оксана Шарапова 16 июля 2023, 10:45
Оценка
Интересный получился триллер, даже не ожидалось, что наши могут снять настолько качественную и крутую работу. Юра Борисов так и сыпет харизмой, а Анастасия Талызина само искушение
16 июля 2023, 10:45 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:31
в ответ на сообщение User от 15 июля 2023, 18:56
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
16 июля 2023, 12:31 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:34
в ответ на сообщение Елена Каргина от 15 июля 2023, 22:04
Здравствуйте! Рады, что фильм вас не разочаровал!
16 июля 2023, 12:34 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:34
в ответ на сообщение User от 16 июля 2023, 01:26
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады ,что фильм вам понравился!
16 июля 2023, 12:34 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:38
в ответ на сообщение Юляшка Самотолкина от 16 июля 2023, 10:28
Добрый день! Рады, что фильм произвел на вас такое впечатление!
16 июля 2023, 12:38 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:38
в ответ на сообщение Оксана Шарапова от 16 июля 2023, 10:45
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
16 июля 2023, 12:38 Ответить
kerastase 16 июля 2023, 17:31
Оценка
А это ж прям очень хорошо!!!!
16 июля 2023, 17:31 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 18:42
в ответ на сообщение kerastase от 16 июля 2023, 17:31
Добрый день! Спасибо за отзыв!
16 июля 2023, 18:42 Ответить
Pavel.Rashchupkin 16 июля 2023, 19:13
Оценка
Отличный триллер!!!
16 июля 2023, 19:13 Ответить
Людмила Кирющенко 16 июля 2023, 20:02
Оценка
Отличная актерская работа. Напряжённо, динамично, профессионально. Микс адреналина и романтики
16 июля 2023, 20:02 Ответить
Лариса Соловьева 17 июля 2023, 00:39
Оценка
Да.... Жутковатый фильм. Но интересный. Как то стали в последнее время снимать российскую чернуху. Но сходить стоит
17 июля 2023, 00:39 Ответить
milya777999 17 июля 2023, 09:24
Оценка
Незнаю кто пишет все эти отзывы…. Кино так себе, ждала когда закончится… просто пустой фильм
17 июля 2023, 09:24 Ответить
Полина Александрова 17 июля 2023, 13:55
Оценка
Фильм держал в напряжение от начала и до самого конца! Очень крутой фильм!!!
17 июля 2023, 13:55 Ответить
Наталия Петряшова 17 июля 2023, 20:38
Оценка
Крутецкий фильм🔥🔥🔥👍👍👍! И Юрий Борисов, и Анастасия Талызина здорово сыграли главных героев фильма! Лихо закрученный сюжет, развязка заставили весь фильм находится в напряжении и переживать то за одного, то за другого, а в финале уже за двоих героев! Обожаю психологические триллеры! И КЕНТАВР - прямо 100 % попал в моё сердце ❤️! Спасибо всей съёмочной группе, режиссёру, оператору, актёрам и всем-всем, кто сделал это кино! Рекомендую, однозначно, для просмотра! P. s. Хочу ещё раз посмотреть этот фильм.
17 июля 2023, 20:38 Ответить
Иван Леонтьев 18 июля 2023, 16:45
Оценка
Фильм вышел крутой. Интересно было следить за развитием событий, актеры сыграли достойно и финал получился таким, что до сих пор вызывает мурашки по коже. Так что однозначно советую к просмотру «Кентавр».
18 июля 2023, 16:45 Ответить
User 18 июля 2023, 17:52
Оценка
очень интересный фильм,советую
18 июля 2023, 17:52 Ответить
Александра Лаврентьева 19 июля 2023, 17:01
Оценка
Изначально не хотела идти на этот фильм, так как режиссер малоизвестный, раньше снимал в основном короткометражки... но когда пошла, не пожалела! Фильм пополнил мою коллекцию того, что я смело могу назвать хорошим кино. Сюжет интересный: тут и психология, и социология, - есть над чем подумать в плане смысловой нагрузки. Кроме того, сюжет держит в напряжении, а развязка неожиданная. Очень неплохой сценарий: есть и юмор, и размышления героев, и проникновенные эпизоды. Хорошую работу сценариста дополняет работа оператора: есть фрагменты, где чувства героев мастерски переданы не только через слова, но и через кадры. Вообще визуальная атмосфера фильма соответствует его смысловой нагрузке. Почему всё же 4 звезды? Ближе к концу было ощущение, что режиссёр пошел по принципу "заработать на как можно большей аудитории" и переборщил с экшном, что сломало реализм и целостность композиции. Было бы интереснее, если бы в финал была вложена психологическая драма вместо громадной нереалистичной потасовки.
19 июля 2023, 17:01 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:47
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 16 июля 2023, 19:13
Добрый вечер! Спасибо за отзыв!
19 июля 2023, 18:47 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:47
в ответ на сообщение Людмила Кирющенко от 16 июля 2023, 20:02
Добрый вечер! Спасибо, что поделились мнением!
19 июля 2023, 18:47 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:48
в ответ на сообщение Лариса Соловьева от 17 июля 2023, 00:39
Добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв!
19 июля 2023, 18:48 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:50
в ответ на сообщение milya777999 от 17 июля 2023, 09:24
Добрый вечер! Сколько людей , столько и мнений 🤷🏼‍♂️ Спасибо, что поделились своим!
19 июля 2023, 18:50 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:50
в ответ на сообщение Полина Александрова от 17 июля 2023, 13:55
Здравствуйте! Рады, что фильм пришелся вам по душе! Спасибо за отзыв!
19 июля 2023, 18:50 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:51
в ответ на сообщение Наталия Петряшова от 17 июля 2023, 20:38
Добрый вечер! Спасибо за подробный отзыв!
19 июля 2023, 18:51 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:51
в ответ на сообщение Иван Леонтьев от 18 июля 2023, 16:45
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился!
19 июля 2023, 18:51 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:52
в ответ на сообщение User от 18 июля 2023, 17:52
Добрый вечер! Рады, что фильм пришелся вам по вкусу! Спасибо за отзыв!
19 июля 2023, 18:52 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:52
в ответ на сообщение Александра Лаврентьева от 19 июля 2023, 17:01
Добрый вечер! Спасибо за подробный отзыв! Рады, что фильм сумел вас удивить!
19 июля 2023, 18:52 Ответить
Анна Арсентьева 19 июля 2023, 21:53
Оценка
Хороший
19 июля 2023, 21:53 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 11:12
в ответ на сообщение Анна Арсентьева от 19 июля 2023, 21:53
Добрый день! Спасибо за отзыв!
20 июля 2023, 11:12 Ответить
В К 20 июля 2023, 12:59
Оценка
Низкобюджетный, скучный фильм. 70% занято двумя актерами, остальные 30% фильма добавятся еще 3 актера. Место действия - автомобиль. Разочарована.
20 июля 2023, 12:59 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 19:03
в ответ на сообщение В К от 20 июля 2023, 12:59
Добрый день! Спасибо за отзыв!
20 июля 2023, 19:03 Ответить
hellstormf60 22 июля 2023, 02:42
Хотел поинтересоваться, фильм стоющий чтобы на него потрать время? Трейлер интересный, а вот фильм?
22 июля 2023, 02:42 Ответить
User 23 июля 2023, 01:15
Оценка
Кайф! Очень захватывающий фильм 🙂
23 июля 2023, 01:15 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:31
в ответ на сообщение User от 23 июля 2023, 01:15
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:31 Ответить
User 24 июля 2023, 18:11
Оценка
Хороший, интересный фильм!
24 июля 2023, 18:11 Ответить
Алексей Стулов 24 июля 2023, 23:15
Прикольный фильм! Очень неожиданные сюжетные повороты, смотрел на одном дыхании
24 июля 2023, 23:15 Ответить
Наташа Седых 25 июля 2023, 09:37
Оценка
Фильм замечательный! Борисов и Талызина прекрасно играют, да и есть что! Музыка, режиссура, съемки, диалоги - все на высшем уровне! Спасибо за удовольствие!
25 июля 2023, 09:37 Ответить
telekino22 27 июля 2023, 09:41
Оценка
Можно посмотреть, но я как - то большего ожидал от фильма
27 июля 2023, 09:41 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:30
в ответ на сообщение telekino22 от 27 июля 2023, 09:41
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:30 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:30
в ответ на сообщение Наташа Седых от 25 июля 2023, 09:37
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:30 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:30
в ответ на сообщение Алексей Стулов от 24 июля 2023, 23:15
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:30 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:31
в ответ на сообщение User от 24 июля 2023, 18:11
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:31 Ответить
Прасковья Страхова 27 июля 2023, 23:06
Оценка
Самый лучший из последних российских фильмов!!!!! Топ топовый!!!!
27 июля 2023, 23:06 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июля 2023, 17:17
в ответ на сообщение Прасковья Страхова от 27 июля 2023, 23:06
Добрый день! Спасибо за отзыв!
28 июля 2023, 17:17 Ответить
Polina Spiridonova 29 июля 2023, 04:01
Оценка
Весь фильм держал в напряжении, очень было интересно какая концовка, советую к просмотру
29 июля 2023, 04:01 Ответить
lili22737 30 июля 2023, 20:25
Оценка
Хороший фильм и актёры хорошо сыграли.Моментами скучновато было ,немного затянули фильм. На один раз
30 июля 2023, 20:25 Ответить
User 31 июля 2023, 11:04
Оценка
Мне очень понравился фильм, советую посмотреть 😍
31 июля 2023, 11:04 Ответить
natalyao2 31 июля 2023, 23:25
Оценка
Ну на 6 максимум ,экшен только в конце уже
31 июля 2023, 23:25 Ответить
natalyao2 31 июля 2023, 23:25
Оценка
На 6 максимум ,экшен только в конце.
31 июля 2023, 23:25 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 40 комментариев
Русалочка
Русалочка 31 комментарий
За Палыча!
За Палыча! 12 комментариев
Круче некуда
Круче некуда 24 комментария
Параллельные матери
Параллельные матери 1 комментарий
Любой проблема шешемiз 2 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 104 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 83 комментария
О чем говорят незнакомцы
О чем говорят незнакомцы 1 комментарий
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане 3 комментария
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 19 комментариев
Паранормальные
Паранормальные 2 комментария
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 3 комментария
Переводчик
Переводчик 69 комментариев
Русский крест
Русский крест 34 комментария
Свинка
Свинка 2 комментария
Реинкарнация. Новая глава
Реинкарнация. Новая глава 5 комментариев
Аквамен 2
Аквамен 2 6 комментариев
Флэш
Флэш 20 комментариев
Барби
Барби 86 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 78 комментариев
Красивый мальчик
Красивый мальчик 3 комментария
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам 12 комментариев
Астрал. Женщина в черном
Астрал. Женщина в черном 12 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 60 комментариев
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 8 комментариев
Кошмар
Кошмар 11 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 48 комментариев
Вызов
Вызов 303 комментария
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 7 комментариев
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита 3 комментария
Три богатыря и Пуп Земли 6 комментариев
Чужак
Чужак 1 комментарий
Самоволка
Самоволка 2 комментария
Аяш-2 8 комментариев
Просто супер
Просто супер 2 комментария
Обрати на меня внимание 2 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 15 комментариев
Рубеж выживания
Рубеж выживания 2 комментария
Город астероидов
Город астероидов 5 комментариев
Донни Дарко
Донни Дарко 4 комментария
Дыхание
Дыхание 14 комментариев
Схватка с дьяволом
Схватка с дьяволом 2 комментария
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью 16 комментариев
Твое имя
Твое имя 16 комментариев
Король неба
Король неба 65 комментариев
Спуск: Новая глава
Спуск: Новая глава 2 комментария
Басқа Вариант Жоқ 12 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 7 комментариев
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Related video
Любимый маникюр возрастных женщин оказался главным признаком провинциалки: проверьте себя
Всплыла неудобная правда о бизнесе Малышевой: дела хуже некуда
Минус одна: сериал «Универ» понес невосполнимую потерю
Тест: какое животное лучше всего описывает ваш внутренний мир?
ДТП, деньги с неба и новая любовь: Глоба раскрыла, что ждет все знаки зодиака в августе
«Я еще не созрела»: Навка отвергла неожиданное предложение
Мечту Киркорова рассекретили: готов поступиться принципами ради Михалкова
Самые самодостаточные: женщинам с этими именами хорошо и без мужчины
«Сваты» оказались бледной копией советского фильма: вы точно удивитесь
Песню Толкуновой в СССР запретили, а теперь поют на девичниках: в чем крылась причина
Секс-символ фигурного катания: посмотрите, какой Тарасова была до проблем с позвоночником
Колоритная внешность: ахнете, увидев мать самой красивой актрисы России
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше