Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24

На этой неделе стриминги предлагают повзрослеть с Марго Робби, спасти родных с Лиамом Нисоном, устроить спиритический сеанс и прокатиться на такси с Юрой Борисовым.

5 сентября, в Сети

Кому смотреть: всем, кому интересно узнать, каков он тот самый фильм, о котором все говорят.

Последние месяцы лета пролетели в сопровождении новостей о том, как фильм «Барби» бил один рекорд по сборам за другим. И вот наконец картина стала самой кассовой в мире за этот, впрочем, еще не окончившийся год. Сюжет (на случай если вы еще не в курсе) таков. Среднестатистическая кукла Барби, живущая свою лучшую жизнь в Барбилэнде, в какой-то момент начинает испытывать странные симптомы: посреди диско-танцев она вдруг задумывается о смерти, неожиданно на идеальных ножках обнаруживается плоскостопие, а череда утренних ритуалов оказывается подорвана разного рода несовершенствами. Местная Барби-аутсайдер объясняет, что у девочки, которая с ней играет, проблемы, и наша Барби должна отправиться в настоящий мир, чтобы разобраться и сделать свою хозяйку снова счастливой.

Фильм Греты Гервиг («Маленькие женщины») породил мемы, флешмобы и тренд на розовый цвет, который немного вырвался из-под контроля на радость пиар-агентов, окрасив самые разнообразные товары на полках магазинов. Месседж картины заставил многих комментаторов поломать копья. Феминизм подан слишком схематично? Мужчины показаны слишком карикатурно? Образ Кена был смешнее, чем образ главной героини? Как бы то ни было, феномен «Барби» уже вошел в историю проката, а теперь оценить картину смогут еще больше зрителей (конечно, если только они не считают, что их традиционные ценности настолько прочны, что не переживут розовых кадров, Марго Робби и Райана Гослинга в смешных костюмах).

Барби

13 сентября, Apple TV +

Кому смотреть: тем, кто с нетерпением ждал возвращения в эфир двух любимых ведущих.

Главная сериальная премьера недели — продолжение сериала с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. После почти двухгодичного перерыва в долгожданном третьем сезоне «Утреннего шоу» фокус повествования перенесется на личную жизнь героев. И героиня Энистон, и героиня Уизерспун займутся делами сердечными. Тема пандемии, затронутая во втором сезоне, уходит, освобождая место для нового сюжета: внутри команды шоу нарастает напряжение и усиливается соперничество. Алекс (Энистон) захочет выйти на более высокую должность. Кроме того, офис программы подвергнется кибератаке в прямом эфире.

«Утреннее шоу» с первого сезона завоевало любовь как зрителей, так и критиков. Билли Крудап и Риз Уизерспун получили премии «Эмми» как лучшие актеры драматического сериала. В новых эпизодах со значительной ролью появится актер Джон Хэмм («Безумцы»). Уизерспун и Энистон по-прежнему выступают исполнительными продюсерами сериала. У проекта сменился шоураннер. Им стала Шарлотта Стаут, работавшая в продюсерских командах «Родины» и «Карточного домика». Всего в сезоне будет десять серий.

Утреннее шоу (3-й сезон)

13 сентября, Hulu

Кому смотреть: тем, кому нравится Джордан Пил и параноидальные сюжеты на острую тему.

Сериал основан на одноименном бестселлере Закии Далилы Харрис, который поднимает расовый вопрос, исследует темы идентичности и корпоративной культуры. Главной героине Нелле 26 лет, она работает ассистентом в крупном нью-йоркском издательстве, где является единственной темнокожей сотрудницей. Когда на работу устраивается Хейзел, еще одна черная девушка из Гарлема, она чувствует настоящее облегчение и поддержку. Однако вскоре Нелла начинает находить у себя на столе анонимные записки с угрозами, замечать странности в поведении коллеги, а еще видеть жуткие отражения в блестящих поверхностях, затягивающие к себе. Без мистики не обошлось.

Делает сериал Рашида Джонс, известная, прежде всего, как актриса из популярного комедийного ситкома «Парки и зоны отдыха» и Карен из американского «Офиса». Автор книги помогала адаптировать историю и, по собственному признанию, во многом опиралась на «Прочь» Джордана Пила. Всего в шоу ожидается десять эпизодов.

Другая черная девушка

15 сентября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто ценит необычный подход к самому популярному жанру последних лет.

Первая онлайн-премьера с минувшего Венецианского кинофестиваля — черная комедия про диктатора Аугусто Пиночета в образе вампира. Чилийский режиссер Пабло Ларраин продолжает снимать про исторических личностей. В его фильмографии уже есть ленты про принцессу Диану («Спенсер») и Джекки Кеннеди («Джекки»), а о недавно ушедшей эпохе Пиночета (тиран пришел к власти в 1973 году и умер в 2006) он уже пробовал говорить в «Тони Манеро», «Вскрытии» и особенно «Нет». За историю необычного байопика Ларраин и его соавтор Гильермо Кальдерон получили в Венеции награду за лучший сценарий.

В фильме Аугусто Пиночет предстает вампиром, буквально пьющим кровь у граждан своей страны. Вот уже 250 лет он живет в богатстве и довольстве, но настает время проститься с жизнью. Престарелого кровавого графа беспокоит, какой след он оставит в истории и что люди будут помнить его как подлеца, десятилетиями обрадывавшего народ. Чтобы привести в порядок финансовые отчеты, он берет себе в помощницы симпатичного бухгалтера, которая на поверку оказывается тайным агентом. Критики особенно похвалили операторскую работу ветерана киноиндустрии Эдварда Лахмана («Кэрол»). Несмотря на неровности повествования и интонации, режиссер, по мнению прессы, подошел к жанру байопика изобретательно и сумел нарисовать портрет тирана в сатирическом ключе.

Граф

12 сентября, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит хорроры и не боится хайпа.

Новый инди-хоррор (в оригинале "Talk to Me") стал настоящим летним хитом и даже обошел по сборам в домашнем прокате «Реинкарнацию» Ари Астера как самый кассовый фильм ужасов студии А24. О картине с восторгом публично отзывались Джордан Пил и Ари Астер, а Питер Джексон назвал фильм лучшим из всех, что он видел за многие годы. Режиссерами фильма стали австралийцы Дэнни и Майкл Филиппу, известные как создатели популярного YouTube-канала @RackaRacka. После такого успеха дебютантов было объявлено, что в разработке находятся приквел и сиквел картины.

По сюжету Мия (Софи Уайлд), недавно потерявшая мать, приходит на вечеринку, где гости развлекаются, проводя спиритические сеансы. Для этого они используют магическую скульптуру руки, прикоснувшись к которой человек оказывается сосудом для случайного духа. Главное — не держать руку больше полутора минуты, иначе дух останется внутри человека навсегда.

Два, три, демон, приди!

15 сентября, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит, когда Лиам Нисон внушительно угрожает нехорошим людям по телефону и выбирается из тисков обстоятельств.

Лиам Нисон снова борется с плохими парнями и спасает детей. В новой экшен-картине актер играет Мэтта Тернера, порядочного семьянина, который получает анонимный звонок от психопата, сообщающего, что под сидением его автомобиля находится бомба. Голос требует, чтобы Тернер не выходил из машины, иначе он и его дети на заднем сидении взлетят на воздух. Все, что ему остается, — в полной мере следовать инструкциям преступника, но делать этого герой Нисона, конечно же, не будет.

Картину снял режиссер Нимрод Антал, когда-то получивший премию молодого жюри на Каннском кинофестивале за фильм «Контроль», с тех пор работавший в основном в сериалах «Очень странные дела» и «Дом с прислугой». Оператором фильма стал Флавио Мартинес Лабиано, хорошо знакомый с Нисоном. В начале 10-х он снимал его в экшен-триллерах Хауме Кольет-Серра «Неизвестный» и «Воздушный маршал».

Заложники

15 сентября, Okko

Кому смотреть: тем, кому интересно взглянуть на нашего Юру Борисова в не совсем обычной для него роли.

Российская версия «Драйва» с Юрой Борисовым удачно прошла в нашем прокате, получив от наших критиков положительные отзывы. Снятая под покровительством продюсера Ильи Найшуллера («Никто») картина рассказывает о таксисте Саше, который соглашается поработать водителем на одну ночь для эскортницы (Анастасия Талызина). Проблема в том, что в городе орудует маньяк, и в салоне молчаливого водителя девушку может поджидать жестокая смерть.

Конечно, на самом деле, никаких прямых отсылок к «Драйву» или «Таксисту» у фильма «Кентавр» нет. Режиссер Кирилл Кемниц не очень озадачивается обширным анамнезом такого героя как водитель такси в кино, но, по мнению многих критиков, делает крепкий триллер. Некоторые рецензенты, однако, отметили, что саспенс в фильме не всегда работает, хотя в нем есть и свои сильные моменты, как, например, танец героини у обрыва в свете фар.