Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым

Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым

10 июля 2023 16:55
Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым

В сцене показана напряженная сцена погони.

В распоряжение Киноафиши попал эксклюзивный отрывок из тревожного российского триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной в главных ролях. В представленном фрагменте показана напряженная сцена погони, в которой ведущие действующие лица пытаются скрыться от таинственных и враждебно настроенных преследователей.

Центральный герой — обыкновенный таксист по имени Саша (Борисов). Обаятельный водитель подвозит работающую по ночам девушку Лизу (Талызина). Особенность Саши в том, что он способен найти подход к любому клиенту. В огнях большого города много внезапных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. Напряжение начинает нарастать, когда выясняется, что за Лизой охотятся загадочные незнакомцы. Из-за этого поездка превращается в настоящий ночной кошмар, в котором истина полностью размыта.

Одним из продюсеров проекта выступил Илья Найшуллер («Никто», «Хардкор»). Постановкой занимался режиссер Кирилл Кемниц («Блэкаут», «Zомби каникулы»). Оригинальный сценарий написал Михаил Зубко («Непослушник», «Happy End»). В остальной актерский состав вошли Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов, Алексей Медведев, Тимофей Федоров и Олег Евтеев.

Премьера «Кентавра» намечена на 13 июля.

Фото: Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
6 странных профессий в кино, о существовании которых зрители не догадываются 6 странных профессий в кино, о существовании которых зрители не догадываются Читать далее 8 июля 2023
Наталья Земцова и Надежда Иванова гоняются за своими желаниями в трейлере фильма «Как звезды» Наталья Земцова и Надежда Иванова гоняются за своими желаниями в трейлере фильма «Как звезды» Читать далее 10 июля 2023
Евгений Цыганов пишет гениальный роман в новом трейлере фильма «Мастер и Маргарита» Евгений Цыганов пишет гениальный роман в новом трейлере фильма «Мастер и Маргарита» Читать далее 10 июля 2023
Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби Читать далее 10 июля 2023
Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Читать далее 10 июля 2023
Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон» Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон» Читать далее 10 июля 2023
Лучшие фильмы и сериалы про покорение гор и альпинистов Лучшие фильмы и сериалы про покорение гор и альпинистов Читать далее 9 июля 2023
Тест: помните ли вы искрометные фразочки деда Славы из «Вампиров средней полосы» Тест: помните ли вы искрометные фразочки деда Славы из «Вампиров средней полосы» Читать далее 10 июля 2023
Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби» Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби» Читать далее 11 июля 2023
Звери отправляются в большое путешествие в трейлере мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка» Звери отправляются в большое путешествие в трейлере мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка» Читать далее 10 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше