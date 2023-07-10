Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым

В распоряжение Киноафиши попал эксклюзивный отрывок из тревожного российского триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной в главных ролях. В представленном фрагменте показана напряженная сцена погони, в которой ведущие действующие лица пытаются скрыться от таинственных и враждебно настроенных преследователей.

Центральный герой — обыкновенный таксист по имени Саша (Борисов). Обаятельный водитель подвозит работающую по ночам девушку Лизу (Талызина). Особенность Саши в том, что он способен найти подход к любому клиенту. В огнях большого города много внезапных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. Напряжение начинает нарастать, когда выясняется, что за Лизой охотятся загадочные незнакомцы. Из-за этого поездка превращается в настоящий ночной кошмар, в котором истина полностью размыта.

Одним из продюсеров проекта выступил Илья Найшуллер («Никто», «Хардкор»). Постановкой занимался режиссер Кирилл Кемниц («Блэкаут», «Zомби каникулы»). Оригинальный сценарий написал Михаил Зубко («Непослушник», «Happy End»). В остальной актерский состав вошли Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов, Алексей Медведев, Тимофей Федоров и Олег Евтеев.

Премьера «Кентавра» намечена на 13 июля.