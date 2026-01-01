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Максим Сергеев
Максим Сергеев Maksim Sergeyev
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Максим Сергеев

Maksim Sergeyev

Дата рождения
21 марта 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Алма-Ата, Казахстан
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Комедийный актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

ДиноСити 7.9
ДиноСити (2021)
Смешарики. Новый сезон 7.6
Смешарики. Новый сезон (2020)
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Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» (2025)

Фильмография Максим Сергеев

Ум и Хрум. Сила пяти вкусов Um i Hrum. Sila pyati vkusov
анимация 2027, Россия
Принц Галактики
Принц Галактики
фантастика, комедия 2026, Россия
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
анимация, детский, семейный 2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Финник 2 6.6
Финник 2 Finnik 2
анимация, семейный 2025, Россия
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Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» 7.6
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
анимация 2025, Россия
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Три богатыря и свет клином 6.1
Три богатыря и свет клином Tri bogatyrya i svet klinom
анимация, приключения, семейный 2025, Россия
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Три богатыря. Ни дня без подвига 2 5.9
Три богатыря. Ни дня без подвига 2 Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
анимация 2025, Россия
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Три кота. Путешествие во времени 6.2
Три кота. Путешествие во времени Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
анимация 2025, Россия
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Другие проекты Максим Сергеев
Компромисс
16+

Компромисс

Билеты
Лес
16+

Лес

Информация
Новости о Максим Сергеев
В прокат выходит мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5»
В прокат выходит мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5»
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Эффект бабочки влияет на сказочную жизнь в трейлере мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5»
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