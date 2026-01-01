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Максим Сергеев
Maksim Sergeyev
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Персоны
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Maksim Sergeyev
Дата рождения
21 марта 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Алма-Ата, Казахстан
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Комедианты
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Три кота. Путешествие во времени
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