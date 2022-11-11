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Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы о мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк 5»
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022 / Россия
Трейлер
7.6
Оцените
91
голос
Рейтинг IMDb: 4.8
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Анюта Торлина
11 ноября 2022, 21:19
Прям в мой день рождения! Я пойду!!
11 ноября 2022, 21:19
0
0
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Анастасия Маслова
23 декабря 2022, 20:09
в ответ на сообщение
Анюта Торлина от 11 ноября 2022, 21:19
Ого какое совпадение у меня тоже в этот день др , и я тоже пойду)
23 декабря 2022, 20:09
0
0
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Просто Кирилл
27 декабря 2022, 12:27
Оценка
А можете подсказать во сколько начало
27 декабря 2022, 12:27
0
0
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Мария Скворцова
29 декабря 2022, 12:40
Оценка
Мультик неплохой, но весь сеанс испортил звук в кинотеатре, но думаю виноваты они сами , просто ужас
29 декабря 2022, 12:40
0
0
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glebgryadkin
1 января 2023, 20:37
Оценка
Серия полностью сдулась. Сценарий никакой. Саундтреки хуже сценария. Бесконечно унылое гаумно. Жалко потраченное время.
1 января 2023, 20:37
2
0
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Константин Козлов
2 января 2023, 19:27
Оценка
Пятый эпизод получился не такой смешной, как четвёртый. Возможно потому, что его писали не сценаристы Квартета И. Не хватало непрерывного полива гэгами и смешными фразами. А также, зажигательных песен. Все песни были какие-то невнятные, а песня "Live Is Love" - вообще, какой-то обрубок припева от "Sexual Revolution", что понятно из названия. Тем не менее, посмотреть разок вполне можно, если Вы - фанат сериала.
2 января 2023, 19:27
2
0
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Кристина Захарова
3 января 2023, 17:15
что за беспредел,купили билеты за полтора часа,и в итоге приходят девочки,и говорят что мы заняли их места,мы пошли разбираться,нам сказали выбирайте кто пойдет на 7 ряд,в итоге эти девочки сказали вот вы и идите.
Ужас.
3 января 2023, 17:15
0
1
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olgasanaeva937
3 января 2023, 19:21
в ответ на сообщение
Просто Кирилл от 27 декабря 2022, 12:27
Слабенько. Ребенку было совсем неинтересно, скучно.
3 января 2023, 19:21
0
0
Ответить
bogdan-39
5 января 2023, 00:47
Оценка
Мульт сдулся, одним словом - ни о чем. Детям вообще не зашёл.
5 января 2023, 00:47
0
0
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User
5 января 2023, 18:42
Оценка
Никакой мультик. Ни детям, ни взрослым не интересно. 👎👎👎
5 января 2023, 18:42
0
0
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Екатерина Сычева
5 января 2023, 21:37
Оценка
Как можно вообще ставить возраст 6+….. Детям вообще не интересно и взрослым кстате тоже
5 января 2023, 21:37
0
0
Ответить
Nika Nikkel
6 января 2023, 10:25
Обслуживание ужасное,хотели купить билеты.Девушка на касе достала из мусорки смятый билет и дала мне, ужасно👎
6 января 2023, 10:25
0
1
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https://intrade.bar/68731
6 января 2023, 14:17
Оценка
отстой, еле дождался конца, хотя идет только час. ребенок в ауте от этого "шедевра". неинтересно, надумано, фуфлово..
6 января 2023, 14:17
0
0
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Мария Рубанова
8 января 2023, 16:17
Оценка
Хороший мультик
8 января 2023, 16:17
0
0
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gubarevapolina33
10 января 2023, 18:42
Оценка
Мультик понравился. Недавно пересматривала все части. Очень клевое продолжение. Младшей сестре тоже очень понравился мультик. Интересно было смотреть. Не пожалела совсем
10 января 2023, 18:42
0
0
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Артём Казарцев
10 января 2023, 22:42
Оценка
Отличный фильм
10 января 2023, 22:42
0
0
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frolovanatala903
13 января 2023, 14:06
Оценка
Ну не оч
13 января 2023, 14:06
0
0
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Potekhin
16 января 2023, 14:23
Оценка
Мультик неплохой, нескучный, весёлый. Можно эту серию смотреть саму по себе, без просмотра предыдущих: я их уже почти забыл, но никакого непонимания от этого не возникло. Но - внимание, родители маленьких детей! - многие шутки и аллюзии будут непонятны детям до 14-15 лет, и им, скорее всего, будет скучновато. А взрослым - самое то (я смотрел с двадцатилетним сыном, и обоим понравилось). Хотя концовка сюжета какая-то нелогичная: ни к чему было наворачивать второй эпизод с "забыванием" Ивана, по смыслу всё должно было бы наладиться, когда Аид распутал нити. Или на худой конец отправить бы Ивана и Василису к тому моменту в начале, когда она прогнала бабочку. А так - какой-то смысловой сумбур в конце. За сценарий тройка. То ли такую концовку включили ради пародии на суд (действительно удачной), то ли ради хронометража - непонятно.
16 января 2023, 14:23
0
0
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Просто НЕля Мировая
18 января 2023, 08:21
Оценка
Мультик понравился,реплики смешные,а кто не понимает юмора,сидите и смотрите новости,не надо писать чушь. Да действительно проектор,но изображение четкое,звук хороший,мультик не уступает предыдущим частям,рекомендую!
Единственный недочёт - остатки еды в зале,перед сеансом не убрали,не понимаю зачем продают еду в кинотеатре,мы смотреть пришли,а не жрать(извините),это можно сделать и после сеанса в кафе и обсудить прсмотр
18 января 2023, 08:21
0
0
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Владимир Акинцев
4 февраля 2023, 20:30
Оценка
Полная шляпа.
Даже дети сказали, что зря потрачены время и деньги и наши, и тех, кто этот фильм создавал.
Разочарование
4 февраля 2023, 20:30
0
0
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Владимир Набатчиков
10 февраля 2023, 20:13
Оценка
Посмотрел мультфильм. Мультфильм на троечку, посмотреть один раз. Первые части интересней а этот не очень
10 февраля 2023, 20:13
0
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Ужас.
Единственный недочёт - остатки еды в зале,перед сеансом не убрали,не понимаю зачем продают еду в кинотеатре,мы смотреть пришли,а не жрать(извините),это можно сделать и после сеанса в кафе и обсудить прсмотр
Даже дети сказали, что зря потрачены время и деньги и наши, и тех, кто этот фильм создавал.
Разочарование
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