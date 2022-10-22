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Грозный папа
Отзывы о фильме «Грозный папа»
Грозный папа
2021 / Россия
Трейлер
7.7
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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stefaniy20166
22 октября 2022, 23:12
Оценка
Пойду с дочей обязательно
22 октября 2022, 23:12
0
0
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Наталья Попова ( Мартынова)
27 октября 2022, 16:16
Оценка
Интересная семейная комедия! Отдохнули и посмеялись!
27 октября 2022, 16:16
0
0
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Александр Шибанов
29 октября 2022, 08:24
Оценка
Первый раз не пожалел, что пошел на отечественный фильм. Лично мне все понравилось. 8 баллов.
29 октября 2022, 08:24
0
1
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Минтимер Батыршин
31 октября 2022, 10:50
Оценка
это в учалах?
31 октября 2022, 10:50
0
1
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User
2 ноября 2022, 22:28
Оценка
Очень хороший фильм, главное он российский, добрый 👏🏻👏🏻👏🏻
2 ноября 2022, 22:28
0
0
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kuinji.na
6 ноября 2022, 17:39
Оценка
Фильм нормальный, детям понравился. Немного смутило навязчивое присутствие в кадре желто-голубого сочетания цветов, к месту и не к месту. И да, Иван Грозный, верхом на медведе въезжающий в цирк со словами ,,Царь приехал!\"....на мой взгляд-прямая аналогия. Грубовато.
6 ноября 2022, 17:39
0
0
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Наталия Кистион
11 ноября 2022, 12:45
Оценка
Фильм - шляпа. Игра актеров - полный провал. Никакого актерского мастерства - наигранно, фальшиво. Диалоги и сюжет - скучно, плоско. Совершенно не смешной и картонный фильм. Из плюсов только более-менее картинка. Остальное - Марианская впадина.
11 ноября 2022, 12:45
0
2
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User
17 ноября 2022, 17:49
Оценка
Ой.. хотелось бы написать..что фильм чудесный, что я поражена.. Но, чуда не случилось ( Игра актеров.. сюжет .. полный провал.. время потеряно в пустую. Я в принципе не хожу на наши фильмы в кинотеатры..а тут рискнула с сыном.. Из нашего зашло только « Горько» где я от души посмеялась каждый актёр был на своём месте.. сюжет 🔥 Больше я таких фильмов наших не встречала..
17 ноября 2022, 17:49
0
2
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valtoliver
21 ноября 2022, 20:16
Оценка
Очень понравился фильм, посмеялась от души. Доброе семейное кино.
21 ноября 2022, 20:16
0
0
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