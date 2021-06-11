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Елена Сафонова
Елена Сафонова
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Елена Сафонова
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Дата рождения
14 июня 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Биография Елены Сафоновой
Родилась 14 июня 1956 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Елены Сафоновой
Искатели
семейный
2021, Россия
0.0
Жили-были мы
детский
2016, Россия
5.0
Мужчина в доме
мелодрама, комедия
2009, Россия
5.0
Какраки
драма, комедия
2009, Россия
3.0
Как же быть сердцу
мелодрама
2008, Россия
6.0
Игра слов: Переводчица олигарха
мелодрама, криминал
2007, Россия / Швейцария
5.0
Вы не оставите меня
исторический, мелодрама, драма
2006, Россия
5.0
Заяц над бездной
мелодрама, комедия
2006, Россия
5.0
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Статьи о персоне
СМИ: звезду «Зимней вишни» Елену Сафонову госпитализировали из-за пневмонии
Актриса в канун своего юбилея, по некоторым данным, оказалась в больнице.
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11 июня 2021 16:25
От «Зимней вишни» до «Маленькой Веры»: как сегодня выглядят самые красивые советские актрисы перестроечной эпохи
Вспоминаем, как звезды перестройки – Яковлева, Дапкунайте, Кондулайнен и другие – выглядели тогда и как они выглядят сейчас.
8 комментариев
27 декабря 2018 00:07
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