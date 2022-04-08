Кирилл Кяро — эстонский актёр театры и кино, рождённый 24 февраля 1975 года.

Отец актёра был моряком, а мама работала в детском саду. В детстве Кирилл мечтал продолжить отцовское дело и тоже бороздить моря, но родитель не хотел сыну такой судьбы, поэтому старался показать другие интересные направления деятельности. По воле случая Кирилл попал на курсы актёрского мастерства. Как сам признаётся, он увлёкся этим «наркотиком» и за год до окончания школы поехал в Москву подавать документы во все театральные вузы. С первого раза не получилось, спустя год Кирилл снова вернулся в Златоглавую, и на этот раз его ждал успех — поступление в Щукинское театральное училище.

Сразу после «Щуки» Кирилл начал работать в Театре под руководством Армена Джигарханяна. Там он трудился два года, после чего в небольшом разочаровании от недостатка денег и отсутствия серьёзных ролей вернулся в Таллин. Хоть Кирилл и начал сомневаться в правильности своего выбора, он устроился в Русский драматический театр.

Всё ещё пребывая в раздумьях, Кирилл снова приехал в Москву. Вскоре он получил очень важное предложение — роль в сериале «Ликвидация». Этот проект стал переломным: актёра заметили не только зрители, но и представители киноиндустрии.

Слава настигла Кяро после премьеры сериала «Нюхач». Дружелюбному и общительному Кириллу было непросто играть перфекциониста и замкнутого одиночку. Однако за три сезона эта роль принесла ему две номинации на лучшего актёра.

Много лет Кирилл состоит в отношениях с фотографом Юлией Дузь, знакомство с которой произошло в Таллине вскоре после развода с первой женой. В 2018 году у пары родилась дочь Мира.