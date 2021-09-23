Молоко, 2021

В промышленном городе, расположенном за полярным кругом, живет простая девушка Зоя. Все меняется, когда она обнаруживает у себя дар к исцелению душевных ран других людей. Звезда фестивальной комедии «Петровы в гриппе» и космического блокбастера «Вызов» Юлия Пересильд в кинокартине Карена Оганесяна «Молоко».

Добро пожаловать в живописный Кировск, жители которого давно перестали обращать внимание на северное сияние. Несчастная в браке Зоя не является исключением. Она всегда мечтала стать матерью, однако врачи диагностируют бесплодие. На этой почве ее муж Сергей (Андрей Бурковский) впадает в депрессию и поселяет в ванной комнате двух пингвинов, за которыми требуется круглосуточный уход. Плачевное финансовое положение вынуждает Зою устроиться на работу школьным психологом, не имея профильного образования. Когда казалось, что все летит под откос, происходит чудо: неудачница начинает источать из груди целебное молоко, способное вылечить любой недуг.

Используя дар, она пытается помочь Сереже, после чего принимается за других людей: тиранического отца (Гоша Куценко) девочки Тани и трудного подростка (Эрик Панич), испытывающего судьбу экстремальными развлечениями. Следующий «пациент» Зои — местный маммолог-эксгибиционист (Юрий Колокольников), годами пугавший случайных встречных в парке. Молва о чудесах распространяется в мгновение ока. Но современной святой стоит оставаться настороже, ведь оказывается, что эффект от волшебного молока может быть абсолютно непредсказуемым. Последствия не заставляют себя ждать.