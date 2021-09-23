Молоко, 2021

В промышленном городе, расположенном за полярным кругом, живет простая девушка Зоя. Все меняется, когда она обнаруживает у себя дар к исцелению душевных ран других людей. Звезда фестивальной комедии «Петровы в гриппе» и космического блокбастера «Вызов» Юлия Пересильд в кинокартине Карена Оганесяна «Молоко».
Добро пожаловать в живописный Кировск, жители которого давно перестали обращать внимание на северное сияние. Несчастная в браке Зоя не является исключением. Она всегда мечтала стать матерью, однако врачи диагностируют бесплодие. На этой почве ее муж Сергей (Андрей Бурковский) впадает в депрессию и поселяет в ванной комнате двух пингвинов, за которыми требуется круглосуточный уход. Плачевное финансовое положение вынуждает Зою устроиться на работу школьным психологом, не имея профильного образования. Когда казалось, что все летит под откос, происходит чудо: неудачница начинает источать из груди целебное молоко, способное вылечить любой недуг.
Используя дар, она пытается помочь Сереже, после чего принимается за других людей: тиранического отца (Гоша Куценко) девочки Тани и трудного подростка (Эрик Панич), испытывающего судьбу экстремальными развлечениями. Следующий «пациент» Зои — местный маммолог-эксгибиционист (Юрий Колокольников), годами пугавший случайных встречных в парке. Молва о чудесах распространяется в мгновение ока. Но современной святой стоит оставаться настороже, ведь оказывается, что эффект от волшебного молока может быть абсолютно непредсказуемым. Последствия не заставляют себя ждать.
Производство началось 20 июля 2020 года в Москве и Кировске, когда ограничения, вызванные COVID-19, были сняты.
Карен Оганесян («Игра на выживание», «Я остаюсь») выступил не только режиссером, но и продюсером, тогда как сценарий написала Екатерина Мавроматис («Пальма», «Выше неба»). Они сотрудничают впервые.
Как утверждает Оганесян, он давно мечтал взяться за женскую историю с интересной главной героиней в центре. Невзирая на то, что это фильм-притча, кинематографист намеренно не стал усиливать драматическую линию, разбавив повествование юмором. По его словам, кинокартина «Молоко» наполнена духом надежды и любви, столь необходимым зрительской аудитории после пандемии.
Новости о фильме просочились в сеть еще в 2017 году. Тогда на роль Сережи рассматривался Денис Шведов («Майор», «Бывшие»), отца Тани должен был сыграть Андрей Смоляков («Тренер», «Движение вверх»), а директрису — звезда криминального шоу «Каменская» Елена Яковлева. В итоге их заменили Андрей Бурковский, Гоша Куценко и Елена Валюшкина соответственно.
В 2021 году Юлия Пересильд и Юрий Колокольников также появились на одном экране в комедии «Петровы в гриппе».
Кинодебют Эрика Панича, прославившегося благодаря пятому сезону шоу «Голос». Молодой актер родился в Москве, однако еще в детском возрасте уехал жить в Австрию, вернувшись назад из Вены лишь в 13 лет.
Ирина Воронова, сыгравшая аптекаря, ранее снималась в телесериале Карена Оганесяна «Игра на выживание». Актриса также является сопродюсером фильма — ее второй опыт работы в данном амплуа после шпионского боевика «Герой» (2019). Карьера Ирины в киноиндустрии стартовала, когда ей было уже за 40. Прежде чем попробовать себя в новой деятельности, она руководила рестораном «Платонов» и ночным клубом Angel Fashion Place.
Жителей города Кировска давно не удивить красотой северного сияния. Однажды именно благодаря ему простая девушка Зоя получает фантастический дар — магическую силу, способную менять судьбы людей.