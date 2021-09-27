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Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
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Евгений Гришковец
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Дата рождения
17 февраля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Евгений Гришковец
Актер, сценарист, продюсер. Родился 17 февраля 1967 года. Кемерово, СССР.
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Фильмография Евгений Гришковец
Искатели
семейный
2021, Россия
0.0
Короткие волны
драма, комедия
2017, Россия
3.0
Евгений Гришковец: Шепот сердца
драма
2017, Россия
7.0
Разбуди меня
драма, триллер
2016, Россия
6.0
Метель
драма
2014, Россия
0.0
Евгений Гришковец: Прощание с бумагой
спектакль
2014, Россия
8.0
Плюс один
спектакль
2013, Россия
8.0
Сатисфакция
драма
2010, Россия
7.0
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