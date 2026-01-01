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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Михаил Орлов
Mikhail Orlov
Киноафиша
Персоны
Михаил Орлов
Михаил Орлов
Mikhail Orlov
Дата рождения
16 июля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Пермь, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Страсти по Матвею
(2023)
7.5
Мир! Дружба! Жвачка!
(2020)
7.5
Смешная история
(2023)
Фильмография Михаила Орлова
Хрущевский синдром: пора взрослеть
драма, комедия
2026, Россия
Сказочные выходные
Skazochnye vykhodnye
семейный
2026, Россия
4.8
Ждун 2
Zhdun 2
комедия, семейный
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
4.6
Равиоли Оли
Ravioli Oli
комедия, мелодрама
2026, Россия
Смотреть трейлер
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Приключения пингвиненка
семейный
2026, Россия
Царевна Несмеяна
семейный, фэнтези
2026, Россия
Смотреть трейлер
Живая книга
фэнтези, семейный
2026, Россия
6.4
Никто не знает про Маньпупунер
приключения, драма, мини-сериал
2025, Россия
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Новости о Михаиле Орлове
Корыстный Никита Кологривый делает добрые дела в трейлере фэнтези «Сокровища гномов»
Говорящий пес переживает массу приключений в трейлере новогоднего фильма «Мое собачье дело»
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