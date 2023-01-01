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Энканто
Энканто, 2021: актеры и роли
Encanto
Энканто
2021 / США / Колумбия
Смотреть трейлер
7.7
Оцените
87
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Энканто, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Байрон Ховард
Byron Howard
В ролях
Стефани Беатриз
Stephanie Beatriz
Уилмер Вальдеррама
Wilmer Valderrama
Энджи Сепеда
Angie Cepeda
Рензи Фелиз
Rhenzy Feliz
Дайан Герреро
Diane Guerrero
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Уилмер Вальдеррама
Wilmer Valderrama
Рензи Фелиз
Rhenzy Feliz
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Эктор Элиас
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