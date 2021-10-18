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Дайан Герреро
Дайан Герреро
Diane Guerrero
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Дайан Герреро
Diane Guerrero
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Дата рождения
21 июля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Пассейик, Нью-Джерси, США
Рост
157 см
Биография Дайан Герреро
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Фильмография Дайан Герреро
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.0
Киллер
боевик, криминал, триллер
2019, США
5.0
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Сериалы «Роковой патруль» и «Титаны» продлены на четвертый сезон
Оба проекта получили продолжение еще до окончания трансляции третьего сезона.
Написать
18 октября 2021 11:46
Студия Disney представила трейлер мультфильма «Энканто» о колумбийской семье, живущей в волшебном доме
Это 60-я анимационная лента кинокомпании.
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30 сентября 2021 10:36
Супергерои-неудачники готовятся столкнуться с братством злодеев в трейлере третьего сезона «Рокового патруля»
В ролике намекают на важность Мадам Руж.
Написать
2 сентября 2021 12:44
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