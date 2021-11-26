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Мирабель родилась в особенной семье. Много лет назад ее бабушка, вынужденная бежать из своего дома, осталась одна с тройняшками. Ей было даровано волшебство – огромный дом, практически живой организм, в горах Колумбии и магические способности каждому из членов семьи. Мать Мирабель может вылечить любые болезни с помощью своей готовки. Тетя влияет на погоду через эмоции. Одна сестра демонстрирует небывалую силу, а другая – нежность и изящество, делая все вокруг красивее. Лишь у…