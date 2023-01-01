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Параллельные матери
Фильмы похожие на Параллельные матери
Madres paralelas
Параллельные матери
2021 / Испания
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6.5
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23
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Вся информация о фильме
Побег
анимация, документальный, драма
2021, Дания / Швеция / Норвегия / Франция / Испания / Италия / Великобритания
8.0
Аннетт
драма, мюзикл
2021, США / Франция
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