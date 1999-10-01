Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Обнаженная Маха
1 постер
Киноафиша Фильмы Обнаженная Маха

Обнаженная Маха

Volavérunt 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Июль 1802 года. Блистательная эпоха в истории Испании. Богатая, красивая любовница самых влиятельных людей своего времени донья Мария дель Пилар, герцогиня Альба, устраивает ужин, чтобы отпраздновать завершение строительства своего нового дворца. Среди толпы гостей выделяются два человека, оба бывшие любовники герцогини, — Годой, премьер-министр Испании, и великий художник Франсиско де Гойя. Веселье длится всю ночь, а на следующее утро женщину находят мертвой в ее постели… Герцогиня была загадкой и при жизни, и в своей смерти, ключ к ее судьбе кажется потерянным навсегда… но раскрывается тайна, которая, наконец, проливает свет на странную правду…
Страна Испания / Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 1 марта 2001
Премьера в мире 1 октября 1999
Дата выхода
1 октября 1999 Испания
Производство Mate Producciones S.A., M.D.A. Films S.L., UGC YM
Другие названия
Volavérunt, Volaverunt, A meztelen Maya, La amante de Goya, Vojvotkinja od Albe, Голата маха, Обнажённая маха, 裸のマハ
Режиссер
Бигас Луна
В ролях
Айтана Санчес-Хихон
Айтана Санчес-Хихон
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Хорди Молья
Хорди Молья
Хорхе Перугоррия
Стефания Сандрелли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Обнаженная Маха
Хочу в Голливуд 4.6
Хочу в Голливуд (2010)
Ветчина, ветчина 6.7
Ветчина, ветчина (1992)
Не уходи 7.2
Не уходи (2004)
Бунтарь 5.1
Бунтарь (1993)
Изящная эпоха 7.1
Изящная эпоха (1992)
Нет вестей от Бога 6.4
Нет вестей от Бога (2001)
Человек с дождем в ботинках 6.1
Человек с дождем в ботинках (1998)
Разговор ангелов 5.9
Разговор ангелов (1998)
Женщина сверху 5.3
Женщина сверху (2000)
Дон Жуан 4.8
Дон Жуан (1998)
Дьявол и Десять заповедей 6.8
Дьявол и Десять заповедей (1962)
Шум моря 5.7
Шум моря (2001)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше