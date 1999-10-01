Июль 1802 года. Блистательная эпоха в истории Испании. Богатая, красивая любовница самых влиятельных людей своего времени донья Мария дель Пилар, герцогиня Альба, устраивает ужин, чтобы отпраздновать завершение строительства своего нового дворца. Среди толпы гостей выделяются два человека, оба бывшие любовники герцогини, — Годой, премьер-министр Испании, и великий художник Франсиско де Гойя. Веселье длится всю ночь, а на следующее утро женщину находят мертвой в ее постели… Герцогиня была загадкой и при жизни, и в своей смерти, ключ к ее судьбе кажется потерянным навсегда… но раскрывается тайна, которая, наконец, проливает свет на странную правду…

