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Милена Смит
Милена Смит
Milena Smit
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Милена Смит
Milena Smit
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Дата рождения
5 октября 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Эльче, Испания
Биография Милена Смит
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Фильмография Милена Смит
Параллельные матери
драма
2021, Испания
6.0
Преступить черту
триллер
2020, Испания
6.0
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Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» встретили на Венецианском фестивале 9-минутной стоячей овацией
Новая картина мэтра получилась очень изобретательной и глубокой.
Написать
2 сентября 2021 11:37
Вышел расширенный трейлер нового фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери»
В отечественном прокате лента появится 11 ноября.
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24 августа 2021 11:33
Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» закроет предстоящий Нью-Йоркский кинофестиваль
Прежде ленту покажут в Венеции.
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4 августа 2021 12:50
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