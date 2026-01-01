Оповещения от Киноафиши
Параллельные матери
Награды и номинации фильма Параллельные матери
Награды и номинации фильма Параллельные матери 2021
Оскар 2022
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучшая актриса
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
