В сиквеле «Бэтмена» появится важный герой? Слухи о возвращении персонажа из 90-х взволновали Сеть

Доктор Дум и Тони Старк — один человек? После титров «Фантастической четверки» эта фанатская теория уже не кажется бредом

Лучший фильм Джонни Деппа по версии Rotten Tomatoes: Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» даже не в топ-3

Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают

«Все всегда смеялись»: «Трем мушкетерам» Смехов благодарен по гроб жизни, но искренне жалеет Атос лишь об одном

Беззубые шутки, сюжет ниже среднего: «Тачки» получат еще одно продолжение — и фанатам первых частей оно точно не понравится

«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло

«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска

«На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы