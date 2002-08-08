Поговори с ней, 2002

В поисках интересного персонажа для статьи журналист Марко встречается со знаменитой женщиной-тореро Лидией. Их знакомство перерастает в страстную любовь, но все надежды рушит трагедия на корриде: удар разъяренного быка повергает Лидию в кому. Проводя дни и ночи в больнице, Марко знакомится с медбратом Бениньо. Он не первый год заботится о впавшей в кому Алисии, которую страстно любит, не надеясь на взаимность.

Схожие судьбы объединяют мужчин, но Бениньо счастлив, а Марко страдает, будучи не в силах выразить Лидии свои чувства. Видя отчаяние друга, Бениньо дает ему совет: «Поговори с ней». Теперь только сокровенные разговоры связывают любимых, и может быть, простые слова однажды сотворят чудо, на которое так надеются Марко и Бениньо…