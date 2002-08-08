Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поговори с ней Поговори с ней
Киноафиша Фильмы Поговори с ней
Hable con ella / Talk to Her

Поговори с ней, 2002

2002 / Испания
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В поисках интересного персонажа для статьи журналист Марко встречается со знаменитой женщиной-тореро Лидией. Их знакомство перерастает в страстную любовь, но все надежды рушит трагедия на корриде: удар разъяренного быка повергает Лидию в кому. Проводя дни и ночи в больнице, Марко знакомится с медбратом Бениньо. Он не первый год заботится о впавшей в кому Алисии, которую страстно любит, не надеясь на взаимность.

Схожие судьбы объединяют мужчин, но Бениньо счастлив, а Марко страдает, будучи не в силах выразить Лидии свои чувства. Видя отчаяние друга, Бениньо дает ему совет: «Поговори с ней». Теперь только сокровенные разговоры связывают любимых, и может быть, простые слова однажды сотворят чудо, на которое так надеются Марко и Бениньо…

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 8 августа 2002
Возраст 18+
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Хавьер Камара
Хавьер Камара
Дарио Грандинетти
Дарио Грандинетти
Паз Вега
Паз Вега
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Все о моей матери
Все о моей матери (1999)
7.3846154
Постер фильма Поговори с ней 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Станислав Ян 15 ноября 2021, 15:10
Прекрасный фильм от маэстро. Неоднозначный, не простой.
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Приложение киноафиши