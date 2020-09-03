Человеческий голос, 2020

Удушающее одиночество стареющей дамы в интерьерах собственной квартиры.

В однокомнатных апартаментах, напоминающих кукольный домик, безраздельно царит атмосфера красочной роскоши. В них помещена женщина (Тильда Суинтон), чинно вышагивающая в длинном красном платье из одного края квартиры, а затем совершающая то же действие в обратную сторону, но уже облаченная в чёрное. Она меняет безупречные дизайнерские наряды и украшения от Chanel и Balenciaga, которые сидят на ней до пугающего хорошо, заставляя предположить, что эта статуарная красота обрекла героиню на беспросветное одиночество. Ей в компанию оставлен милый пёс Дэш, с которым они вместе разглядывают мужской костюм – всё, что осталось от бывшего возлюбленного, стремительно покинувшего ледяную женщину средних лет.

Для подчёркнутого ощущения одиночества брошенная главная героиня так и останется единственным действующим героем. Ведя нескончаемый разговор с неизвестным собеседником, которым вполне может оказаться её собственный расстроенный разум, она будет обходить свои владения, застывая иногда в декорациях из предметов непозволительного богатства, нервно курить, раскладывать цветные таблетки и вместе с невидимым собеседником оплакивать свою одинокую душу.

На производство картины заметно повлияла ситуация с эпидемией Covid-19, но, что важнее, история вынужденного одиночества рассказана Педро Альмодоваром с намеренным пассажем в сторону всемирного карантина. Привычная для режиссёра рефлексия о женском помешательстве на почве острого духовного одиночества на этот раз буквально вдохновлена его размышлениями о тотальном разобщении людей, запертых в собственных квартирах. Чем дороже убранство квартиры, чем больше в ней предметов уникальных брендов, тем меньше воздуха для человека, поселённого в ней, мечтающего только о том, чтобы из всех голосов расслышать самый важный.