Человеческий голос, 2020

Удушающее одиночество стареющей дамы в интерьерах собственной квартиры.
В однокомнатных апартаментах, напоминающих кукольный домик, безраздельно царит атмосфера красочной роскоши. В них помещена женщина (Тильда Суинтон), чинно вышагивающая в длинном красном платье из одного края квартиры, а затем совершающая то же действие в обратную сторону, но уже облаченная в чёрное. Она меняет безупречные дизайнерские наряды и украшения от Chanel и Balenciaga, которые сидят на ней до пугающего хорошо, заставляя предположить, что эта статуарная красота обрекла героиню на беспросветное одиночество. Ей в компанию оставлен милый пёс Дэш, с которым они вместе разглядывают мужской костюм – всё, что осталось от бывшего возлюбленного, стремительно покинувшего ледяную женщину средних лет.
Для подчёркнутого ощущения одиночества брошенная главная героиня так и останется единственным действующим героем. Ведя нескончаемый разговор с неизвестным собеседником, которым вполне может оказаться её собственный расстроенный разум, она будет обходить свои владения, застывая иногда в декорациях из предметов непозволительного богатства, нервно курить, раскладывать цветные таблетки и вместе с невидимым собеседником оплакивать свою одинокую душу.
На производство картины заметно повлияла ситуация с эпидемией Covid-19, но, что важнее, история вынужденного одиночества рассказана Педро Альмодоваром с намеренным пассажем в сторону всемирного карантина. Привычная для режиссёра рефлексия о женском помешательстве на почве острого духовного одиночества на этот раз буквально вдохновлена его размышлениями о тотальном разобщении людей, запертых в собственных квартирах. Чем дороже убранство квартиры, чем больше в ней предметов уникальных брендов, тем меньше воздуха для человека, поселённого в ней, мечтающего только о том, чтобы из всех голосов расслышать самый важный.
Фильм поставлен по одноименной пьесе Жана Кокто. Педро Альмодовар уже переносил тексты Кокто на экран, в частности один из ключевых фильмов в карьере Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва» (1988) также основывается на пьесе Кокто.
Это первый фильм Педро Альмодовара, снятый полностью на английском языке.
Съемки фильма были прерваны введением карантина во время пандемии Covid-19. Одной из первых фотографий со съемочной площадки стал кадр, на котором Альмодовар и Тильда Суинтон ведут разговор в защитных лицевых заслонках.
Премьера фильма состоялась в рамках 77-го Венецианского кинофестиваля.
Эпизодическую роль человека за прилавком исполняет брат Альмодовара, продюсер Агустин Альмодовар.
На полках ванной комнаты размещена продукция элитарного бренда по уходу за кожей Natura Bissé. 1.7 унции крема Diamond Extreme стоит приблизительно $385.
Художник-постановщик Анчон Гомес собственноручно расставлял предметы в квартире героини, чтобы из любой точки декорации можно было сделать снимок, не уступающий рекламному.
У героини на столике можно обнаружить интересную коллекцию DVD, среди них «Всё, что дозволено небесами» (1955), обе части «Убить Билла» (2003 и 2004), «Завтрак у Тиффани» (1961), «Призрачная нить» (2017) и «Джеки» (2016).
Женщина замерла в надежде на возвращение бывшего возлюбленного, так и не забравшего свои чемоданы. Она делит одиночество с голосом в телефонной трубке и преданным псом, не понимающим, оставил ли его хозяин. Два живых существа, застрявших в неопределенности мучительного ожидания.