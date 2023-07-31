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Параллельные матери Параллельные матери
Киноафиша Фильмы Параллельные матери Отзывы о фильме «Параллельные матери»
Madres paralelas Параллельные матери 2021 / Испания
6.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Параллельные матери»

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Наша рецензия

На итальянском острове Лидо начался ежегодный праздник, который в эпоху ковида проходит по новым правилам, начавшихся еще в 2020 году. Все кинозалы доступны только для 50% зрителей, а если уж не успели взять билеты, то это уже ваши проблемы. У журналистов ситуация не лучше, потому что на желаемые картины просто невозможно забронировать билет, приходится вставать в 6:30 утра, ждать в электронной очереди, а потом выяснить, что места все разобрали. С новой картиной Педро Альмодовара было намного…

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Ferensy 31 июля 2023, 20:00
Оценка
Понравилась история, а вот фильм было скучновато смотреть.
Спасибо, что не было спойлеров в описании фильма, а то тут тонкий лёд :)
В целом всё как надо для
31 июля 2023, 20:00 Ответить
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