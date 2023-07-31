Наша рецензия

На итальянском острове Лидо начался ежегодный праздник, который в эпоху ковида проходит по новым правилам, начавшихся еще в 2020 году. Все кинозалы доступны только для 50% зрителей, а если уж не успели взять билеты, то это уже ваши проблемы. У журналистов ситуация не лучше, потому что на желаемые картины просто невозможно забронировать билет, приходится вставать в 6:30 утра, ждать в электронной очереди, а потом выяснить, что места все разобрали. С новой картиной Педро Альмодовара было намного…