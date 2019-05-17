Подъём, 2018

Лучшие друзья Майк и Кайл вместе катаются на велосипедах, когда Майк сообщает Кайлу новость о том, что он переспал с его невестой. В последующем споре у Майка случается приступ ярости, который приводит к автомобильной аварии. Невеста Кайла, Ава, навещает Майка и сталкивается с Кайлом. Она говорит ему, что все еще любит его, и Кайл спрашивает, хочет ли она все еще выйти за него замуж. Вместо этого Ава выходит замуж за Майка, но вскоре после этого умирает. Обезумевший от горя Майк устраивает сцену на похоронах. Майк признается Кайлу, что он ужасный друг. Хотя Кайл все еще злится на Майка, он все равно утешает его из-за его потери. Так между бывшими друзьями начинается многолетняя история соперничества и предательства…