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The Climb

Подъём, 2018

2018 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лучшие друзья Майк и Кайл вместе катаются на велосипедах, когда Майк сообщает Кайлу новость о том, что он переспал с его невестой. В последующем споре у Майка случается приступ ярости, который приводит к автомобильной аварии. Невеста Кайла, Ава, навещает Майка и сталкивается с Кайлом. Она говорит ему, что все еще любит его, и Кайл спрашивает, хочет ли она все еще выйти за него замуж. Вместо этого Ава выходит замуж за Майка, но вскоре после этого умирает. Обезумевший от горя Майк устраивает сцену на похоронах. Майк признается Кайлу, что он ужасный друг. Хотя Кайл все еще злится на Майка, он все равно утешает его из-за его потери. Так между бывшими друзьями начинается многолетняя история соперничества и предательства…

  • Это дебют в полнометражном кино для режиссера, сценариста и исполнителя главной роли Майкла Анджело Корвино. Этот фильм создан на основе одноименной картины в формате короткого метра, которую Корвино снял годом ранее со своими друзьями. 
  • Корвино и Кайл Марвин, сыгравший его лучшего друга, являются лучшими друзьями и в реальной жизни. Кроме того, они вместе работали на съемках рекламных роликов. 
  • По замыслу создателей фильма, в главных героях прослеживаются черты, которые может узнать в себе каждый кинозритель, и именно это делает их такими особенными.

Фильм рассказывает историю дружбы двух друзей, охватывающую несколько лет: браки, разбитые сердца и конфликты.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 13 ноября 2020
Премьера в мире 17 мая 2019
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Майкл Анджело Ковино
В ролях
Гэйл Ранкин
Гэйл Ранкин
Зина Уайлд
Жюдит Годреш
Джордж Уэндт
Мередит Холцман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Подъём 2 постера
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24 мая 2019 22:43
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