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Иуда и чёрный мессия Иуда и чёрный мессия
Киноафиша Фильмы Иуда и чёрный мессия Награды и номинации фильма Иуда и чёрный мессия
Judas and the Black Messiah Иуда и чёрный мессия 2021 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Иуда и чёрный мессия

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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