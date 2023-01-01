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Иуда и чёрный мессия Иуда и чёрный мессия
Киноафиша Фильмы Иуда и чёрный мессия Иуда и чёрный мессия, 2021: актеры и роли
Judas and the Black Messiah Иуда и чёрный мессия 2021 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Иуда и чёрный мессия, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шака Кинг Shaka King
В ролях
Дэниэл Калуя Дэниэл Калуя Daniel Kaluuya Лакит Стэнфилд Лакит Стэнфилд LaKeith Stanfield Джесси Племонс Джесси Племонс Jesse Plemons Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Эштон Сандерс Эштон Сандерс Ashton Sanders Элджи Смит Элджи Смит Algee Smith Даррел Бритт-Гибсон Даррел Бритт-Гибсон Darrell Britt-Gibson Доминик Фишбэк Доминик Фишбэк Dominique Fishback Лил Рел Ховери Лил Рел Ховери Lil Rel Howery Амари Читом Amari Cheatom
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