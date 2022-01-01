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Стрим-сервис HBO Max

О стрим-сервисе

Американский стриминговый сервис, принадлежащий WarnerMedia. Основной базой сервиса стали проекты HBO и контент, произведенный студией Warner Bros. У сервиса глобальные планы: руководство хочет прийти во все страны мира через сторонних партнеров.

Для производства фильмов, предназначенных для платформы, компания собирается открыть отдельную студию. Руководство поставило задачу выйти на показатель минимум 50 сериалов в год. При этом сервис не планирует поддерживать формат Netflix, при котором все эпизоды выпускаются сразу. HBO Max выкупила права на трансляцию таких сериалов, как «Теория большого взрыва» и «Друзья». Помимо этого, у компании есть соглашение с ВВС, благодаря которому в библиотеке появились эпизоды «Доктора Кто» и «Темных начал».

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драма, музыка, комедия , США
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Бэтгёрл
боевик, приключения, криминал 2022, США
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Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
документальный, семейный 2022, Великобритания / США
0.0
Навальный
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0.0
Кими
Кими
криминал, драма, триллер 2022, США
0.0
Иуда и чёрный мессия
Иуда и чёрный мессия
биография, драма, исторический, криминал 2021, США
0.0
8-битное Рождество
8-битное Рождество
комедия, семейный, фэнтези 2021, США
0.0
Множественные святые Ньюарка
Множественные святые Ньюарка
триллер, криминал, драма 2021, США
0.0
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Сериалы
Пингвин
драма, криминал , США
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Идол
Идол
драма , США
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Зеленый Фонарь
боевик, приключения, фантастика , США
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Добро пожаловать в Дерри
ужасы , США
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Девушки в автобусе
драма , США
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Настоящий рэп
Настоящий рэп
комедия 2022, США
0.0
Милые обманщицы: Первородный грех
Милые обманщицы: Первородный грех
драма, триллер, детектив, мелодрама 2022, США
0.0
Анархисты
Анархисты
документальный 2022, США
0.0
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