Стрим-сервис HBO Max

Американский стриминговый сервис, принадлежащий WarnerMedia. Основной базой сервиса стали проекты HBO и контент, произведенный студией Warner Bros. У сервиса глобальные планы: руководство хочет прийти во все страны мира через сторонних партнеров.

Для производства фильмов, предназначенных для платформы, компания собирается открыть отдельную студию. Руководство поставило задачу выйти на показатель минимум 50 сериалов в год. При этом сервис не планирует поддерживать формат Netflix, при котором все эпизоды выпускаются сразу. HBO Max выкупила права на трансляцию таких сериалов, как «Теория большого взрыва» и «Друзья». Помимо этого, у компании есть соглашение с ВВС, благодаря которому в библиотеке появились эпизоды «Доктора Кто» и «Темных начал».