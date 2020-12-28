Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Ефимович
Дмитрий Ефимович
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дмитрий Ефимович
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Дмитрия Ефимовича
Родился 26 марта 1975 года. СССР (Киргизия).
Развернуть
Фильмография Дмитрия Ефимовича
Батя
комедия, драма
2021, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Стас Старовойтов и Владимир Вдовиченков в трейлере комедии «Батя»
Премьера намечена на 23 февраля.
Написать
28 декабря 2020 11:35
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»