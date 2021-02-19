Макс (Стас Старовойтов) – успешный москвич: у него хорошо оплачиваемая работа, на которой он сидит до ночи, не видя свою жену Ирину (Надежда Михалкова) и двоих детей – Настю и Диму (Диана Енакаева и Севастьян Бугаев). Всей семье предстоит отправиться в трудное путешествие: отец Макса (имени у него нет, он просто Батя, играет Владимир Вдовиченков) не выполнил обещание и не приехал на свой же юбилей в гости к сыну. Поэтому семья Макса решает отправиться к Бате самостоятельно. По…
Реклмендую просмотру всем.
В кино идти совершенно смысла не имеет, через пару недель на всех торрентах страны.
А Батя и маленький Макс просто очаровали. Мы посмеялись от души. Нет никаких откровенных, сальных сцен. Не стыдно смотреть вместе с детьми. Это тоже важно.
Однозначно рекомендую фильм "Батя" к просмотру всей семьёй.
Просмотр был не интересен. Скучно. Не зацепило. К просмотру не советую.
Получила большое удовольствие от просмотра.
Всё на высшем уровне: сценарий, постановка, Вдовиченков и Андрей Андреев ...
Есть о чем подумать..
Действительно наши папы не ждут помощи и работают после пенсии, и не ноют...и воспитывали нас так.
Рекомендую!
Фильм для тех, кто "заделал" деток в 90-е, не став "крутым", но не хочет вспоминать трудности.
И для тех самых деток 90-х, кто ещё не стал жертвой ЕГЭ и "клипизации" мышления, но хочет погрузиться в лёгкую атмосферу ностальгии по детству...
А вообще, я посмеялся от души и пару раз поржал. Ни один современный (за последние 20 лет) фильм с указанием "комедия" не вызвал у меня таких эмоций... Скорее наоборот...
Однозначно - 5 звёзд для семейного (как минимум с женой) просмотра...
Думаю, что другим категориям зрителей, за исключением любознательных, может быть неинтересным... Особенно тем, кто не знает другого юмора, кроме "Сomedy..."
1. Детство в СССР?..
По возрасту - начало 90-х.
2. Обиженного мальчика?..
По-моему он и благодарен отцу и его уважает, без сомнения...
3. Отца-алкаша?..
Наверно, никогда не соприкасались с жизнью и бытом реальных алкашей.
Выпить (разово и не "в говно"), чтобы снять стресс тогда, когда в семье нелады... И что? Временная слабость.
Работает охранником в 70 лет - алкаш.!!!?
Мой отец в 70 на пенсию(реальную) ушёл (правда со стройки).
Но, понятно, каждый видит по-своему.
Желаю, чтоб у всех всё было "в шоколаде"...
На нашей планете, с названием СНГ, тогда примерно 90% населения так и жило, многие - хуже. Гораздо хуже.
Фильм тем и хорош, что не "чернуха" про 90-е, а добрая ностальгия выросшего, но пока ещё чуть ребенка(по отношению к старику-отцу).
Есть гораздо более серьёзный фильм на эту же тему, НЕ "развлекалочка", философский, хотя и динамичный, и даже с фантастической линией, про такой же отсыл в прошлое, только там в роли "детей" - тогдашние ровесники этого "Бати", осуждающие своих "несовременных" отцов, поднимавших страну после войны...
И вдруг, на один день они становятся современниками... Кто из них настоящий "мужик"...?
Фильм - " Зеркало для героя" времён "перестройки".
Режиссёр, кажется, Бортко. Актёрский состав - супер.
Не заскучайте на первых 7 - 8 минутах.
Если "не зацепит", мне жаль... Такие фильмы и учат думать, и, изначально, - для умеющих думать. Кстати, там великолепно передан послевоенный быт на Донбассе. (Мой отец сказал, что в деревнях жили хуже).
Получила огромное удовольствие от просмотра
Сходите не пожалеете
Полный восторг 👏🏽👍🏼 😍
Смех... сквозь слезы.
Спасибо. С удовольствием посмотрела.
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