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Батя Батя
Киноафиша Фильмы Батя Отзывы о фильме «Батя»
Батя 2021 / Россия
7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Батя»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Макс (Стас Старовойтов) – успешный москвич: у него хорошо оплачиваемая работа, на которой  он сидит до ночи, не видя свою жену Ирину (Надежда Михалкова) и двоих детей – Настю и Диму (Диана Енакаева и Севастьян Бугаев). Всей семье предстоит отправиться в трудное путешествие: отец Макса (имени у него нет, он просто Батя, играет Владимир Вдовиченков) не выполнил обещание и не приехал на свой же юбилей в гости к сыну. Поэтому семья Макса решает отправиться к Бате самостоятельно. По…

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Мария Кузнецова 19 февраля 2021, 14:19
Всем советую! Действительно душевный фильм. Особенно поймут и оценят , кто был ребёнком или родителем в СССР! Было и такое детство у детей, но оно было доброе. ..
19 февраля 2021, 14:19 Ответить
jutrobina 19 февраля 2021, 17:15
Фильм 5 баллов. Советую всем кто родился в советском союзе в средне статистической семье. Показаны 90-е года. Квартира полученная по очереди, с зелёными ядовитыми обоями и окошком из ванны в кухню. Все выдержано в том времени. Никаких плохих сцен. Всё родители узнают себя в детстве или в нынешнем состоянии. Можно показать детям и сказать "вот сын раньше я примерно так и жил". Главные герои отлично подобраны. Я долго смеялась над сценой когда отец привёл сына в игрушечный магазин и дал ребёнку поиграть 😂😂😂. Да игрушки стояли дорого. А Сцена когда СЫН ел кашу за папу, за маму, а вот за бабушку не сьел" и где она сейчас? Царствие небесное ей". Честно мне было часто смешно пока смотрела фильм, а вот сидела молодеж лет 20 она посмеялась один раз, когда ребёнку рассказывали, что такое пьяный человек. Видимо ток это им было близко. Хороший фильм. Актёры хорошие причём все. 😀 😀
19 февраля 2021, 17:15 Ответить
androys 21 февраля 2021, 15:30
Отличный фильм про нашу жизнь
21 февраля 2021, 15:30 Ответить
ElizavetaPersonal 22 февраля 2021, 13:47
Пока в фильмы будут приглашать всяких блогеров, и "недоактеров", у нас фильмы будут на дне. Даже трейлер смотреть больно. 🤮
22 февраля 2021, 13:47 Ответить
Наталия Петряшова 23 февраля 2021, 23:12
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 22 февраля 2021, 13:47
Вы одна из тех, которые хаят страну в которой живут и все, что с ней связано. Почему тогда не уедете жить за рубеж и восторгаться заграничным? Конечно, наше кино не все качественное, но все есть достойные фильмы. Боюсь предположить, что Вы и советское кино не смотрите. А жаль......
23 февраля 2021, 23:12 Ответить
Наталия Петряшова 23 февраля 2021, 23:15
Отличный фильм;душевный, добрый, трогательный, весёлый с хорошими артистами. Вдовиченков и Андрей Андреев здорово сыграли отца и сына. Всё именно так в СССР и было. Зато есть, что вспомнить,смотря этот фильм. Рекомендую для просмотра.
23 февраля 2021, 23:15 Ответить
ferula2011 23 февраля 2021, 23:40
Оценка
Вдводченков и малыш вытянули весь фильм.Михалкова и Старовойтов как ни старались ,все равно фильм не испортили.Удачно передана атмосфера 80-90х.Сюжет для фильма слабоват,больше похоже на сборник скетчей,что вовсе не плохо на самом деле :7 из 10
23 февраля 2021, 23:40 Ответить
minibaevaoksana 24 февраля 2021, 10:07
Отличный фильм👍
24 февраля 2021, 10:07 Ответить
User 24 февраля 2021, 13:36
Замечательный фильм о том как выстраиваються отношения отца и сына, но время тяжелое ведь конец 80-х начало 90-х. Сын воростает и оказываеться семья это более серьезное чем показано в комедия. Есть много комических моментов ведь как ребенку обьяснить кто такой пьяный что такое мужская и женская близость.
Реклмендую просмотру всем.
24 февраля 2021, 13:36 Ответить
ivan 24 февраля 2021, 19:59
Фильм про обиженного на детство мальчика, про его тяжелое детство в СССР. Фильм с претензией на комедию, но если не было бы так грустно как проходило детство с отцом алкашом, который просто забил на сына. Это скорее драма чем комедия, безусловно со смешными моментами. Я вырос в СССР, прекрасно помню свое детство, это не было комедией.
В кино идти совершенно смысла не имеет, через пару недель на всех торрентах страны.
24 февраля 2021, 19:59 Ответить
sokolov221192 24 февраля 2021, 22:46
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 22 февраля 2021, 13:47
Очень даже хороший фильм. Зря вы так. И Старовойтов прям в теме. И Михалкова хороша. Жаль, у Лядовой маленькая роль.
А Батя и маленький Макс просто очаровали. Мы посмеялись от души. Нет никаких откровенных, сальных сцен. Не стыдно смотреть вместе с детьми. Это тоже важно.
Однозначно рекомендую фильм "Батя" к просмотру всей семьёй.
24 февраля 2021, 22:46 Ответить
Розалия Кузьмина 25 февраля 2021, 15:01
Фильм для тех, кто рос в советское время. Интерьеры, одежда, антураж, все выдержано и нисколько не притянуто. Такое ощущение, а возможно так и есть, что квартира сохранилась с 60-х. Вдовиченко и мальчик сыграли замечательно! Спасибо за то, что вернули в детство!
25 февраля 2021, 15:01 Ответить
ElizavetaPersonal 25 февраля 2021, 15:05
в ответ на сообщение Наталия Петряшова от 23 февраля 2021, 23:12
Пока они тратят наши деньги, вы глотаете не проглатовая восторгаясь нашими русскими говнофильмами. Вот они настоящие терпилы страны!!!
25 февраля 2021, 15:05 Ответить
User 26 февраля 2021, 21:43
Оценка
Не ожидал, но реально смешной фильм. Очень понравился.
26 февраля 2021, 21:43 Ответить
Марина Федоренко 1 марта 2021, 17:27
Легкий, веселый, жизненный, позитивный смотрится на одном дыхании действительно комедийный фильм. Все актеры на своем месте. Фильм без лишнего современного "гнета" психологией, напрягами и замысловатостью режиссера. СПАСИБО, рада этой комедии на уровне советских комедий, за это и 10 баллов не жалко.
1 марта 2021, 17:27 Ответить
Ivan Nalimov 2 марта 2021, 06:30
Если бы в фильме не показывали наши дни, а только 90е, был бы шикарный фильм) но когда сюжет перекидывали на Наши дни я аж зевал, толи актеры не те, мне почему то казалось, что Стас никак не выглядел мужчиной, которого воспитал такой Батя, фальшиво все выглядело. Задумка конечно ясна, сравнить поколения, но эта задумка была плохо реализована. Лучше бы просто был фильм про 90е )
2 марта 2021, 06:30 Ответить
mr.lea1212 2 марта 2021, 20:19
Отличный фильм!
2 марта 2021, 20:19 Ответить
Nadezhda Kuzmina 2 марта 2021, 21:15
Не фильм, а депрессия какая-то! Совершенно не понравился. Временные рамки как раз совпадают с моим детством... Как же мне повезло с родителями!
Просмотр был не интересен. Скучно. Не зацепило. К просмотру не советую.
2 марта 2021, 21:15 Ответить
lamzindenis23 3 марта 2021, 06:00
Если вам больше 17 лет,то всем советую! Вы найдете в этом фильме отголоски своего детства,очень жизненный и веселый фильм!
3 марта 2021, 06:00 Ответить
alfiya7163 6 марта 2021, 16:24
Оценка
Фильм понравился.
Получила большое удовольствие от просмотра.
Всё на высшем уровне: сценарий, постановка, Вдовиченков и Андрей Андреев ...
Есть о чем подумать..
Действительно наши папы не ждут помощи и работают после пенсии, и не ноют...и воспитывали нас так.
Рекомендую!
6 марта 2021, 16:24 Ответить
Sergey Legkov 6 марта 2021, 17:33
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 25 февраля 2021, 15:05
Бедолага.
6 марта 2021, 17:33 Ответить
Sergey Legkov 6 марта 2021, 17:34
в ответ на сообщение Nadezhda Kuzmina от 2 марта 2021, 21:15
Скучно-это ты и вся твоя жизнь. А фильм отличный.
6 марта 2021, 17:34 Ответить
Sergey Legkov 6 марта 2021, 17:37
Отличный фильм.
6 марта 2021, 17:37 Ответить
Das.k.ino.77 8 марта 2021, 01:34
Не хочу повторять тех, кто хвалит...
Фильм для тех, кто "заделал" деток в 90-е, не став "крутым", но не хочет вспоминать трудности.
И для тех самых деток 90-х, кто ещё не стал жертвой ЕГЭ и "клипизации" мышления, но хочет погрузиться в лёгкую атмосферу ностальгии по детству...
А вообще, я посмеялся от души и пару раз поржал. Ни один современный (за последние 20 лет) фильм с указанием "комедия" не вызвал у меня таких эмоций... Скорее наоборот...
Однозначно - 5 звёзд для семейного (как минимум с женой) просмотра...
Думаю, что другим категориям зрителей, за исключением любознательных, может быть неинтересным... Особенно тем, кто не знает другого юмора, кроме "Сomedy..."
8 марта 2021, 01:34 Ответить
Das.k.ino.77 8 марта 2021, 01:58
в ответ на сообщение ivan от 24 февраля 2021, 19:59
Где вы увидели :
1. Детство в СССР?..
По возрасту - начало 90-х.
2. Обиженного мальчика?..
По-моему он и благодарен отцу и его уважает, без сомнения...
3. Отца-алкаша?..
Наверно, никогда не соприкасались с жизнью и бытом реальных алкашей.
Выпить (разово и не "в говно"), чтобы снять стресс тогда, когда в семье нелады... И что? Временная слабость.
Работает охранником в 70 лет - алкаш.!!!?
Мой отец в 70 на пенсию(реальную) ушёл (правда со стройки).
Но, понятно, каждый видит по-своему.
Желаю, чтоб у всех всё было "в шоколаде"...
8 марта 2021, 01:58 Ответить
Das.k.ino.77 8 марта 2021, 02:38
в ответ на сообщение Nadezhda Kuzmina от 2 марта 2021, 21:15
Вы с другой планеты, наверно.
На нашей планете, с названием СНГ, тогда примерно 90% населения так и жило, многие - хуже. Гораздо хуже.
Фильм тем и хорош, что не "чернуха" про 90-е, а добрая ностальгия выросшего, но пока ещё чуть ребенка(по отношению к старику-отцу).

Есть гораздо более серьёзный фильм на эту же тему, НЕ "развлекалочка", философский, хотя и динамичный, и даже с фантастической линией, про такой же отсыл в прошлое, только там в роли "детей" - тогдашние ровесники этого "Бати", осуждающие своих "несовременных" отцов, поднимавших страну после войны...
И вдруг, на один день они становятся современниками... Кто из них настоящий "мужик"...?
Фильм - " Зеркало для героя" времён "перестройки".
Режиссёр, кажется, Бортко. Актёрский состав - супер.
Не заскучайте на первых 7 - 8 минутах.
Если "не зацепит", мне жаль... Такие фильмы и учат думать, и, изначально, - для умеющих думать. Кстати, там великолепно передан послевоенный быт на Донбассе. (Мой отец сказал, что в деревнях жили хуже).
8 марта 2021, 02:38 Ответить
Полина Поротникова 15 марта 2021, 18:28
Фильм крутой есть где посмеятся. Детсво в ССР напоминает чем-то.
15 марта 2021, 18:28 Ответить
dgoldenko 18 марта 2021, 04:48
Отличный фильм ! Очень понравился , стоит посмотреть!)😎😎😎💯
18 марта 2021, 04:48 Ответить
kudyakov_a 20 марта 2021, 12:09
в ответ на сообщение ferula2011 от 23 февраля 2021, 23:40
Согласна на все 100!
20 марта 2021, 12:09 Ответить
Михаил Ларьков 21 марта 2021, 21:35
фильм лучшее , что я видел, хожу под впечатлением уже неделю, посмотрел раза 3, всем советую, еще буду пересматривать, бате нужно оскар давать и не один за такой фильм
21 марта 2021, 21:35 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 21 марта 2021, 21:47
я так понял мать ваще не участвовала а потом и вовсе ушла оставив ребенка с отцом-пьяницей
21 марта 2021, 21:47 Ответить
kotkompot2015 23 марта 2021, 23:18
Сходили семьей, посмотрели (мне 34, мужу 36, сыну 9), всем было смешно😅 снято живо, без натуги, однозначно советую к просмотру👍🏻
23 марта 2021, 23:18 Ответить
Malika Melekaeva 3 апреля 2021, 00:58
Супер фильм 🍿👍🏼
Получила огромное удовольствие от просмотра
Сходите не пожалеете
Полный восторг 👏🏽👍🏼 😍
3 апреля 2021, 00:58 Ответить
Мира Москвитина 19 апреля 2021, 12:07
в ответ на сообщение Das.k.ino.77 от 8 марта 2021, 01:58
там в каждой сцене с батей он бухает. и не пивко. а водяру. И да-это алкаш. И воспитание у него такое же- алкашное. Ребенка надо любить, а не только строить и делать из него мужика. Вот и вырос мужиком- черствым , упертым и равнодушным к другим
19 апреля 2021, 12:07 Ответить
Мира Москвитина 19 апреля 2021, 12:13
в ответ на сообщение САНСАНЫЧ XXX от 21 марта 2021, 21:47
конечно, от такого сухаря, каким был батя, грех не уйти. ОН никого не любил, только строил всех, махровый консерватор, несостоявшийся в жизни. А свою нереализованность отыгрывал на сыне(( и вырастил - черствого сухаря ,равнодушного к детям ,да и к жене, по сути((
19 апреля 2021, 12:13 Ответить
Мира Москвитина 19 апреля 2021, 14:31
Это драма. И без намека на юмор. О том, каким не надо быть родителем. И о том, что воспитание-это наследие , передающееся из поколения к поколению. Если Макс не поймет, что не надо быть похожим на отца ,постарается вернуть любовь и доверие детей и жены, тогда он избежит участи своего отца- стать одиноким алкашом-неудачником. Макс еще может сломать систему и победить эгоизм , равнодушие и черствость , все то, чем так богато наделил его батя. Старовойтов хорошо подошел на роль человека выросшего из 90-х . Вдовиченков- как-будто и не играл, а жил ролью. Впечатления от фильма: грустный осадочек. Из плюсов: еще раз убедиться , что мое детство было просто замечательным и золотым! Спасибо маме с папой, не баловали сильно , но любви хватало с заботой, и время тратили на нас, детей)
19 апреля 2021, 14:31 Ответить
Римма Иванова 6 июня 2021, 21:05
Оценка
Молодцы ребята! Придумать такой сценарий. Очень поучительный фильм как для молодых отцов, так и для зрелых. Очень хорошо прорежиссирован мальчик.
Смех... сквозь слезы.
Спасибо. С удовольствием посмотрела.
6 июня 2021, 21:05 Ответить
Римма Иванова 6 июня 2021, 21:06
Оценка
😊
6 июня 2021, 21:06 Ответить
janaershovaa 18 октября 2021, 10:46
Оценка
Здоровский сериал получился. Очень много позитива и юмора, сразу детство напомнило
18 октября 2021, 10:46 Ответить
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