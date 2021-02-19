Наша рецензия

Макс (Стас Старовойтов) – успешный москвич: у него хорошо оплачиваемая работа, на которой он сидит до ночи, не видя свою жену Ирину (Надежда Михалкова) и двоих детей – Настю и Диму (Диана Енакаева и Севастьян Бугаев). Всей семье предстоит отправиться в трудное путешествие: отец Макса (имени у него нет, он просто Батя, играет Владимир Вдовиченков) не выполнил обещание и не приехал на свой же юбилей в гости к сыну. Поэтому семья Макса решает отправиться к Бате самостоятельно. По…