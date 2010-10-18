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Андрей Андреев
Андрей Андреев
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Андрей Андреев
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Дата рождения
18 октября 2010
Возраст
11 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, Россия
Биография Андрея Андреева
Родился 18 октября 2010 года. Москва, Россия.
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Фильмография Андрея Андреева
Солдатик
драма, военный
2018, Россия
6.0
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