Скажи ей, 2020

История пары, переживающей тяжелый кризис. Ежедневные скандалы заканчиваются для Светланы и Артема мучительным разводом. У бывших супругов остается маленький сын, разрывающийся между обоими родителями. Однажды мама решает увести мальчика в США, что не устраивает папу. Делать решающий выбор взрослые заставляют ребенка, привычный мир которого рушится, будто карточный домик.
«Скажи ей» — пронзительная драма от актера Александра Молочникова, вернувшегося к режиссуре и сценарному мастерству спустя четыре года после выхода на экраны «Мифов». Премьера состоялась в рамках основного конкурса «Кинотавра» 2020 года, а теперь доступна всем желающим.
Артем — незадачливый отец, так и не сумевший стать для близких опорой. Его брак со Светланой пошел под откос и завершился разводом. Несмотря на расставание, папа заботится о сыне Сашке, проводя с ним каждые выходные. Когда семья, казавшаяся нерушимой, раскололась на две части, мальчик оказывается меж двух огней. Даже после разрыва отношений Артем и Светлана продолжают конфликтовать, создавая неблагоприятный эмоциональный фон для ребенка.
Ситуация лишь усугубляется, когда Светлана решает навсегда уехать вместе с Сашкой в США. Женщина уверена, что так будет лучше для всех, и не спрашивает при этом мнения Артема. Заручившись поддержкой родственников, отец предпринимает последнюю попытку отговорить бывшую жену от переезда за океан. Но итоговый голос за Сашей. Перекладывая ответственность на сына, взрослые еще не подозревают, какую боль ему тем самым причиняют.
Съемки картины проходили в 2019 году на территории Санкт-Петербурга.
«Скажи ей» — вторая полнометражная работа Александра Молочникова в качестве режиссера. В 2017 году он снял комедию «Мифы», раскритикованную журналистами и зрителями. В 2020 году он также выпустил веб-сериал «Безумие», созданный дистанционно с использованием веб-камер.
Режиссер прежде уже сотрудничал с исполнительницей главной роли Светланой Ходченковой («Росомаха: Бессмертный», «Северный ветер»). В 2018 году они вместе поставили короткометражку «Сбежавшие в Аризону». Кроме того, им доводилось сниматься в черной комедии Романа Волобуева «Блокбастер» и спортивном альманахе «Чемпионы».
Для юного Кая Гетца, сыгравшего Сашу, это далеко не первый опыт работы на большом экране. Ранее его можно было увидеть в фильмах «Коробка», «Линия жизни», «В спорте только девушки» и «8 новых свиданий». Кроме того, актер появлялся в сериалах «Валькины несчастья», «И шарик вернется», «Улыбка пересмешника» и «Путина 7».
Сюжет кинокартины «Скажи ей» основан на личных воспоминаниях постановщика. После тяжелого развода родителей Александр Молочников действительно некоторое время жил в США. Пытаясь отрефлексировать крушение детского мира, кинематографист показывает ситуацию маленького ребенка, представляя, как бы все могло обернуться.
Сценарий написан Молочниковым в соавторстве с Ильей Тилькиным и Александром Талалом.
Несмотря на то, что по сюжету родители перекладывают ответственность на ребенка, режиссер не стремился показать их злодеями и не стал занимать определенную сторону.
Лента повествует о ситуации, когда ребенок становится заложником расстроившихся взаимоотношений матери и отца. Героиня фильма уезжает в Америку, оставляя мужа и лишая любимого сына общения с отцом, а тот, в свою очередь, не мыслит жизни вдали от ребенка.