Скажи ей, 2020

История пары, переживающей тяжелый кризис. Ежедневные скандалы заканчиваются для Светланы и Артема мучительным разводом. У бывших супругов остается маленький сын, разрывающийся между обоими родителями. Однажды мама решает увести мальчика в США, что не устраивает папу. Делать решающий выбор взрослые заставляют ребенка, привычный мир которого рушится, будто карточный домик.

«Скажи ей» — пронзительная драма от актера Александра Молочникова, вернувшегося к режиссуре и сценарному мастерству спустя четыре года после выхода на экраны «Мифов». Премьера состоялась в рамках основного конкурса «Кинотавра» 2020 года, а теперь доступна всем желающим.

Артем — незадачливый отец, так и не сумевший стать для близких опорой. Его брак со Светланой пошел под откос и завершился разводом. Несмотря на расставание, папа заботится о сыне Сашке, проводя с ним каждые выходные. Когда семья, казавшаяся нерушимой, раскололась на две части, мальчик оказывается меж двух огней. Даже после разрыва отношений Артем и Светлана продолжают конфликтовать, создавая неблагоприятный эмоциональный фон для ребенка.

Ситуация лишь усугубляется, когда Светлана решает навсегда уехать вместе с Сашкой в США. Женщина уверена, что так будет лучше для всех, и не спрашивает при этом мнения Артема. Заручившись поддержкой родственников, отец предпринимает последнюю попытку отговорить бывшую жену от переезда за океан. Но итоговый голос за Сашей. Перекладывая ответственность на сына, взрослые еще не подозревают, какую боль ему тем самым причиняют.